ラッキーに見える人がいる。何度もすごい結果を出したり、周りの人に引き立てられたり。チャンスもしょっちゅう舞い込んでいるように見える。「どうしたら自分も幸運をつかめるようになるのか？」――それを教えてくれるのが書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。本書は「他人から見た成功」ではなく、「自分だけの成功」をつかめるようになる1冊。本書の発売を記念して、エッセイスト