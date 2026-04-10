4月10日は嫉妬の日。『嫉妬論』著者・山本圭教授と、「嫉妬マニア」連載著者・斉藤ナミさんの、嫉妬にまつわる対談を再配信します。＊＊＊＊＊＊＊＊＊「嫉妬心は自分だけのもの」という感覚を持ちながらも、「嫉妬」と向き合い、論じてきたお２人。『嫉妬論』（光文社新書）の著者でもある山本圭教授と「嫉妬マニア」連載をスタートさせたエッセイスト斉藤ナミさんの対談から、一生付き合っていくべき「嫉妬」という感情の本質に