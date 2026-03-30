■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）3/26、NYダウ▲469ドル安、45,960ドル2）3/27、NYダウ▲793ドル安、45,166ドル【前回は】相場展望3月26日号米国株: トランプ氏、公約とは真逆の実績、11月中間選挙は苦戦か日本株: 海外短期筋は「値ごろ感」で日経平均の買い直しも、慎重に●2．米国株：（1）イラン戦闘の長期化（2）原油高・金利上昇（3）株価「調整局面入り」1）トランプ大統領のイラン最後通告の期限迫る、イラ