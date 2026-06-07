AI熱で富裕層200万人増、世界の富が過去最高に―シンガポールメディア

2026年6月4日、シンガポールメディア・聯合早報は、人工知能（AI）ブームに伴う世界的な株価上昇により、世界の富裕層の資産総額が過去最高の98兆3000億ドル（約1京5700兆円）に達したと報じた。

記事は、米ブルームバーグの報道を引用。AIに対する楽観的な見通しが世界的な株価上昇を後押しし、富裕層の資産も急速に増加したとした上で、コンサルティング大手のキャップジェミニが発表した「ワールド・ウェルス・レポート2026」のデータを紹介した。

そして、25年に100万ドル（約1億6000万円）以上の資産を持つ高純資産保有者（百万長者）の資産が前年比9％近く増加し、総額は過去最高の98兆3000億ドル（約1京5700兆円）に達したと伝えた。

また、この資産総額が24年の世界国内総生産（GDP）である111兆ドル（約1京7800兆円）に迫る規模になったと指摘。世界の百万長者の数も約200万人増加して2530万人に達したほか、特に3000万ドル（約48億円）以上の資産を持つ超高純資産保有者の層が最も速いペースで成長し、人数は過去最高の25万人に増加したとしている。

記事は、地域別ではアジア太平洋地域の資産増加が10．5％と最も顕著で、北米の伸びを上回ったと紹介。日本では半導体需要の急増を背景に新たに43万6000人の百万長者が誕生し、米国では73万6000人増で870万人になったと伝えた。

また、欧州でもインフレの沈静化と株価の安定により百万長者が6．5％増加したと伝える一方、中東地域では原油価格の下落や地域紛争の影響により、高純資産保有者数が1．4％減少したと報じた。

記事は今後の動向についても触れ、スペースXが近くIPOを実施する見通しで、これにより新たな億万長者が誕生するとともに、創業者のイーロン・マスク氏が世界初となる資産1兆ドル（約160兆円）超の「トリリオネア」となる可能性が高いと指摘した。また、AnthropicとOpenAIの生成AI大手2社もウォール街への上場を準備中で、富裕層がこれらのAI企業を投資ポートフォリオに加える機会が近く訪れると伝えた。（編集・翻訳/川尻）