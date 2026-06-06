結局、バンドなのだから言いたいこと、伝えたいことは歌詞と音に込めているということだろう。限られた持ち時間の中、「できるだけたくさんの曲をやりたい。最後までぶっ飛ばして行くぞ！」と猪狩秀平（G, Vo）が宣言し、とんでもない突進力でSTAN STAGEを熱くさせたのがHEY-SMITHだ。

例年と会場は変わったが、その場をライブハウス特有のカオティックに塗り替えるのは同じ。猪狩が雄叫びを上げ、奏でたギターリフにオーディエンスが歓喜した「Be The One」から凄まじいパンチ力を見せつける。荒々しくも鋭いホーンのフレーズ、強靭なサウンド感、自然体で踏み込んだだけでフルスロットル。実際、物理的にフロアを揺らすほどであり、グワッと会場全体を飲み込んでいく。

YUJI（B, Vo）の歌声が弾丸のように飛び、そこにオーディエンスのコーラスが重なることによってより強固な塊となって響き渡った「2nd Youth」、攻め手を緩めるどころかさらにレイズしていった「Drug Free Japan」と続き、序盤から見事な没入感を生み出す中、新曲「Voodoo Go To Zoo」のインパクトも強烈だったはず。目くるめく曲展開を誇り、高速カッティングもビートダウンも何でもアリ、ぶちアガる要素しか詰め込まれてない1曲だ。みんながみんなこの曲を知っているというわけではないだろうが、様子見するオーディエンスはおらず、瞬時に曲と一体化して爆発。もちろん曲の力も素晴らしいのだが、HEY-SMITHに対する高い信頼、そんな証のようにも思えた。

そして、冒頭の宣言から始まった「Endless Sorrow」以降はほぼ息継ぎなしの9タテだった。普通ならちょっとヘタったりもしそうなものだが、そこは生粋のライブバンドなので、スタミナ切れの心配は御無用。力任せなコーラスもグッときた「Endless Sorrow」、ベースソロから怪しげなムードを醸し出しつつ、要所要所でアグレッシブに攻め立てることでその両方が引き立っていた「Fog And Clouds」、改めて狼煙を上げるように放ち、浴びれば活力がみなぎるパンクロックチューン「Let It Punk」と、休む暇なんかあったもんじゃない。嬉しい悲鳴とはこのことだろう。

止まらずに「Go Back Home」と「Skate Or Die」も投下し、序盤以降はもはや終盤戦という勢いではあったが、やはり秀逸だったのはダンスミュージックをHEY-SMITH流に昇華した「Inside Of Me」だ。猪狩による「踊れー！」という大号令もあり、オーディエンスが感じるままに体を動かし、熱気が上がっていく様は痛快。加えて、ラストのYUJIに続けてフロアから生まれたコーラスの響き渡り方も素晴らしかった。

そんな状況だったとしても満足せず、限界を超えるべく「Living In My Skin」を盛大に鳴らす。締めくくりには「Say My Name」をセレクトしつつ、最後の最後は持ち時間がまだ1分あることを確認して「Come back my dog」を追加。パンク、ロック、＜SATANIC CARNIVAL＞を愛する気持ちをHEY-SMITHもオーディエンスも爆発させたからこそ生まれた狂乱は、まさに圧巻だった。

文◎ヤコウリュウジ

撮影◎半田安政

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◾️セットリスト（STAN STAGE） 1.Be The One

2.2nd Youth

3.Drug Free Japan

4.Voodoo Go To Zoo

5.Endless Sorrow

6.Fog And Clouds

7.Let It Punk

8.Go Back Home

9.Skate Or Die

10.Inside Of Me

11.Living In My Skin

12.Say May Name

13.Come back my dog

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト