来週の主な予定 ECB政策金利に米CPI、日本GDP改定と国内企業物価指数 来週の主な予定 ECB政策金利に米CPI、日本GDP改定と国内企業物価指数

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来週の主な予定 ECB政策金利に米CPI、日本GDP改定と国内企業物価指数



・日本GDP改定 下方修正へ、設備投資（ソフトウェア除く）予想外の減少

・日本国内企業物価指数 原油高で一段と加速へ、前年比「5%超」見通し

・ECB政策金利 利上げ確実視、ラガルド総裁はどこまでタカ派姿勢示すか

・米消費者物価指数 コアCPIは低調か、消費者の慎重姿勢が物価を抑制



ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～11日）

FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）



8日（月）

日本GDP改定値（第1四半期）

日本貿易収支（4月）

米NY連銀インフレ期待（5月）

中国習近平国家主席、北朝鮮訪問（9日まで）※7年ぶり訪問

アップル年次開発者会議「WWDC 2026」（カリフォルニア州、12日まで）



9日（火）

中国貿易収支（5月）

米3年債入札（580億ドル）

米貿易収支（4月）

レスキュール仏財務相、ムーラン仏中銀総裁、金融経済会議出席

米予備選（メイン、ネバダ、ノースダコタ、サウスカロライナ）



10日（水）

日本30年利付国債入札（6000億円程度）

日本国内企業物価指数（5月）

中国消費者物価指数・生産者物価指数（5月）

カナダ中銀政策金利、マックレム加中銀総裁記者会見

米10年債入札（390億ドル）

米週間石油在庫統計

米消費者物価指数（5月）



11日（木）

ECB政策金利、ラガルドECB総裁記者会見

米30年債入札（220億ドル）

米生産者物価指数（5月）

米新規失業保険申請件数（6日終了週）

ユーロ圏財務相会合

OPEC月報



12日（金）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（6月）

独連銀最新経済予測

ナーゲル独連銀総裁、討論会出席

コッハー・オーストリア中銀総裁、経済予測公表

カーニー加首相とマクロン仏大統領、会談

EU財務相理事会

イーロン・マスク氏のスペースXがナスダック上場



※予定は変更することがあります

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