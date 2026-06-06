グロース先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比26ポイント安の740ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
892.71ポイント ボリンジャーバンド3σ
862.07ポイント ボリンジャーバンド2σ
831.44ポイント ボリンジャーバンド1σ
800.80ポイント 25日移動平均
788.50ポイント 一目均衡表・基準線
788.50ポイント 一目均衡表・転換線
770.48ポイント 75日移動平均
770.16ポイント ボリンジャーバンド-1σ
765.45ポイント 5日東証グロース市場250指数現物終値
757.20ポイント 5日移動平均
748.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
740.90ポイント 200日移動平均
740.00ポイント 6日夜間取引終値
739.53ポイント ボリンジャーバンド2σ
731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
708.89ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
892.71ポイント ボリンジャーバンド3σ
862.07ポイント ボリンジャーバンド2σ
831.44ポイント ボリンジャーバンド1σ
800.80ポイント 25日移動平均
788.50ポイント 一目均衡表・基準線
788.50ポイント 一目均衡表・転換線
770.48ポイント 75日移動平均
770.16ポイント ボリンジャーバンド-1σ
765.45ポイント 5日東証グロース市場250指数現物終値
757.20ポイント 5日移動平均
748.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
740.90ポイント 200日移動平均
740.00ポイント 6日夜間取引終値
739.53ポイント ボリンジャーバンド2σ
731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
708.89ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース