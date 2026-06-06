6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比26ポイント安の740ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



892.71ポイント ボリンジャーバンド3σ

862.07ポイント ボリンジャーバンド2σ

831.44ポイント ボリンジャーバンド1σ

800.80ポイント 25日移動平均

788.50ポイント 一目均衡表・基準線

788.50ポイント 一目均衡表・転換線

770.48ポイント 75日移動平均

770.16ポイント ボリンジャーバンド-1σ

765.45ポイント 5日東証グロース市場250指数現物終値

757.20ポイント 5日移動平均

748.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

740.90ポイント 200日移動平均

740.00ポイント 6日夜間取引終値

739.53ポイント ボリンジャーバンド2σ

731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

708.89ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース