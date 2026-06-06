　6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比26ポイント安の740ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

892.71ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
862.07ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
831.44ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
800.80ポイント　　25日移動平均
788.50ポイント　　一目均衡表・基準線
788.50ポイント　　一目均衡表・転換線
770.48ポイント　　75日移動平均
770.16ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
765.45ポイント　　5日東証グロース市場250指数現物終値
757.20ポイント　　5日移動平均
748.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
740.90ポイント　　200日移動平均
740.00ポイント　　6日夜間取引終値
739.53ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
731.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
708.89ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース