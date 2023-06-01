櫻井翔が14年連続で総合司会を務める『THE MUSIC DAY 2026』放送決定！テーマは「音楽の物語」

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日テレ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY』の放送が2026年も決定。14年連続で総合司会を務める櫻井翔が、7月4日に千葉・幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける。

■櫻井翔のターニングポイントになった楽曲は「スシ食いねェ！」

2026年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけを、ひとりイヤホンで聴く時代。音楽を“物語”と味わうことで、あらたな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別も全てを超えた、みんなで繋がる9時間半を、総勢60組を超えるアーティストとともに届ける。

夏のはじまりを彩る『THE MUSIC DAY 2026』は、7月4日13時30分から生放送。

■櫻井翔 コメント

Q. 14年連続で総合司会を務める意気込み

櫻井：昨年より放送時間もさらに長くなり、例年以上にたくさんの音楽とパフォーマンスをお届けできることを、今から楽しみにしています。

気づけば14回目になりますが、毎年、『THE MUSIC DAY』が“夏のはじまり”のような番組になったらいいなと思いながらやっています。

今年も豪華なアーティストの皆さんとともに、「夏が始まったな」と感じてもらえるような、熱量のある時間を届けられたらうれしいです。

Q. 今年のテーマ「音楽の物語」について

櫻井：アーティストの皆さんそれぞれに、楽曲や活動を通して積み重ねてきた“物語”があると思っています。

一方で、音楽を聴く視聴者の皆さんにも、「この曲を聴いていた頃、こんなことがあったな」とか、それぞれの思い出や物語があると思っていて。アーティストの方々が届ける物語と、観てくださる皆さん自身の物語を、この番組が結ぶ存在になれたらいいなと思っています。

Q. ターニングポイントになった楽曲について

櫻井：シブがき隊さんの「スシ食いねェ！」ですね。初めてテレビに出て踊った曲です。当時はまだ学校に芸能活動のことを伝えていなくて、会社には「カメラに映らない場所で踊らせてください」という、今思うとすごく不思議なお願いをしていました（笑）。画面から見て右後ろの端の方で、なるべく目立たないように踊っていたのを覚えています。

その後、オンエアまでには学校にもきちんと話しましたが、僕にとって“初めてテレビに出て踊った曲”として、すごく印象に残っています。

Q. 視聴者へメッセージ

櫻井：今年は例年以上に長い9時間半の生放送になりますし、幅広い世代のアーティストの皆さんに出演していただきます。

もちろん全部見ていただけたらうれしいですが、どのタイミングから見始めても楽しめる番組になっていると思います。生放送ならではの“今まさに幕張でやっている！”というライブ感を、テレビの前で一緒に感じながら楽しんでいただけたらうれしいです。

■番組情報

日本テレビ『THE MUSIC DAY 2026』

07/04（土）13:30～22:54

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■関連リンク

『THE MUSIC DAY 2026』番組公式X

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『THE MUSIC DAY 2026』番組公式Instagram

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