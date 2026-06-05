ロシアのプーチン大統領は５日、露西部サンクトペテルブルクで開催されている国際経済フォーラムの全体会合で演説した。

中国やインド、ロシアなどで構成するＢＲＩＣＳの経済規模が拡大しているとして「世界の貿易システムは、西側中心ではなくなっている」と述べた。多極化が進む世界でロシアは孤立していないとアピールしたものだ。

プーチン氏は「政策が先見性に欠ける」として欧州を批判した。ウクライナ侵略を受けた対露制裁やウクライナへの支援を踏まえたものだ。

一方で「ロシアは対等で互恵的な協力に関心を持つすべての人を歓迎する」と語った。中東での緊張が続く中、欧米が制裁を解除すればエネルギー供給を含めて協力する用意がある考えを示したとみられる。

プーチン氏は４日の外国通信社幹部によるインタビューでは、ロシアとドイツを結ぶ海底パイプラインで天然ガスの供給を再開する用意があると表明した。２０２２年の爆破事件で４本のパイプラインのうち３本が損傷したが、「（残る）１本は稼働できる」と語った。

今年のフォーラムには、ドイツの強硬右派政党「ドイツのための選択肢（ＡｆＤ）」の連邦議会議員らが参加。ＡｆＤはウクライナ支援に反対し、エネルギー価格抑制に向けた露産ガスの購入再開を訴えている。

プーチン氏はインタビューでＡｆＤと「協力する」用意があると語った。ウクライナを支える独政府を揺さぶる狙いがありそうだ。