ヒロミ、“大ファン”の若手俳優と共演「ここに座ったときに『あ〜！』って（笑）」
タレントのヒロミ（61）が、3日放送の日本テレビ系『人生が変わる1分間の深イイ話 復活2時間SP』（後7：00）に出演。共演者に“ファン”であることを告白した。
【番組カット】ヒロミ、“大ファン”と話した若手俳優
スタジオトークで、司会の羽鳥慎一から「『ばけばけ』出演で話題の円井わんさんです」と、朝ドラに出演していた俳優の円井わん（28）が紹介されると、共演の今田耕司が「ヒロミさんが、この『ばけばけ』…朝ドラファン」と暴露。
ヒロミは「さっき、ごあいさつしたとき“ほわっ”としていたんだけど、ここに座ったときに『あ〜！』って（両手で口をおさえるしぐさ）笑」と照れたことを明かし、共演者からは「大ファン！」という声が飛んだ。
さらにヒロミは、円井が『ばけばけ』で演じた役とからめ「長屋出られてよかったね」と声をかけると、円井も「ありがとうございます。応援していただいて」と返していた。
【番組カット】ヒロミ、“大ファン”と話した若手俳優
スタジオトークで、司会の羽鳥慎一から「『ばけばけ』出演で話題の円井わんさんです」と、朝ドラに出演していた俳優の円井わん（28）が紹介されると、共演の今田耕司が「ヒロミさんが、この『ばけばけ』…朝ドラファン」と暴露。
ヒロミは「さっき、ごあいさつしたとき“ほわっ”としていたんだけど、ここに座ったときに『あ〜！』って（両手で口をおさえるしぐさ）笑」と照れたことを明かし、共演者からは「大ファン！」という声が飛んだ。
さらにヒロミは、円井が『ばけばけ』で演じた役とからめ「長屋出られてよかったね」と声をかけると、円井も「ありがとうございます。応援していただいて」と返していた。