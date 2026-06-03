µ¡Æâ¤â¡È¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¼¡É¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯µÇ°µ¡¡ÖJAL Jubilee Express¡×¡Ú¼Ì¿¿¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSparkling Jubilee¡Ê¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡Ë¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¡ÖJAL Jubilee Express¡×¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ¹æ¡§JA339J¡Ë¤ò6·î4Æü¤«¤é¹ñÆâÀþ¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ë¡£
JAL¤È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤¬³«±à¤·¤¿2001Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆÃÊÌÅÉÁõµ¡¤Ïº£²ó¤Ç7µ¡ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£µ¡ÂÎ¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¡Ö¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¯¥¢¥¹¥Õ¥£¥¢¤ä¥×¥í¥á¥Æ¥¦¥¹²Ð»³¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ïº¸±¦¤Ç°Û¤Ê¤ê¡¢¤É¤Á¤é¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢º¸Â¦¤Ë¤Ï¥×¥ë¡¼¥È¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡¢¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯¡¢¥Á¥Ã¥×¡¢¥Ç¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£±¦Â¦¤Ë¤Ï¥À¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¢¥·¥§¥ê¡¼¥á¥¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
µ¡Æâ¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥«¥Ð¡¼¤ä»æ¥³¥Ã¥×¡ÊÁ´3¼ïÎà¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖCome Join the Jubilee¡×¤Ç¾èµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£µÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Åë¾è¾ÚÌÀ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´3¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤ËÇÛÉÛ¡Ë¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
ÅêÆþÏ©Àþ¤äÊØÌ¾¤Ï¡¢±¿¹ÒÁ°Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¡£±¿¹Ò´ü´Ö¤Ï2027Ç¯4·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¼Ì¿¿15Ëç¡Ë