¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-1000ULR·¿µ¡¡¢½éÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù¡¡¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õ¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¡Á¥í¥ó¥É¥óÄ¾¹ÔÊØ¸þ¤±µ¡ºà¡¢Èô¹Ô»þ´ÖºÇÂç22»þ´Ö
¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Ç¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-1000ULR·¿µ¡¡ÊMSN707¡Ë¤Î½éÈô¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
Èô¹Ô»þ´Ö¤Ï3»þ´Ö43Ê¬¤Ç¡¢¹âÅÙÌó4Ëü1,000¥Õ¥£¡¼¥È¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-1000ULR·¿µ¡¤Ï¡¢¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õ¤Î¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡×¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿µ¡ºà¤Ç¡¢Èô¹Ô»þ´Ö¤¬ºÇÂç22»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö¥·¥É¥Ë¡¼¡Á¥í¥ó¥É¥ó´Ö¤ò¡¢»Ë¾å½é¤ÎÌµÃåÎ¦¤Ç·ë¤Ö¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Î±äÄ¹¤Ïµ¡ÂÎ¹½Â¤¤Ø¤Î¸åÉô¥»¥ó¥¿¡¼¥¿¥ó¥¯¡ÊRCT¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬1,000³¤Î¤±ä¤Ó¤ë¡£
º£¸å2¤«·î´Ö¤ÎÈô¹Ô»î¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢·¿¼°¾ÚÌÀ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÍ½Äê¡£Èô¹Ô»î¸³¤Ç¤ÏÇ³ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤äÄ¹µ÷Î¥Ï©Àþ¸þ¤±¤Î¿··¿¥®¥ã¥ì¡¼ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢µÒ¼¼¤Î´¹µ¤¡¦²¹ÅÙ´ÉÍý¤Ê¤É¤â¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£½éÈô¹Ô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿µ¡ÂÎ¤Ï¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õ¤Î»ÅÍÍ¤Ë²þ½¤¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õ¤Ø¤ÎºÇ½é¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤Ï¡¢2027Ç¯4·î¤òÍ½Äê¤¹¤ë2¹æµ¡¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤ÏºÇ½ªÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÆüÃæ¤ËÅÉÁõ¹©Äø¤Ø¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë4¥¯¥é¥¹¤ÎµÒ¼¼¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÅëºÜ¤ò¹Ô¤¦¡£
¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-1000ULR·¿µ¡¤Ï¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A350¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î4ÈÖÌÜ¤Îµ¡ÂÎ¤Ç¡¢¥«¥ó¥¿¥¹¹Ò¶õ¤Ï12µ¡È¯Ãí¤·¤Æ¤¤¤ë¡£