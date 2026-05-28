『プリキュア』と『コナン』スペシャルPV解禁 あんなに麻酔銃を撃つコナン君「眠りのあんな」誕生
大人気アニメ『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜午前8時30分〜）と『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜午後6時〜）が、コラボレーションした特別エピソードが放送されることを記念して、スペシャルPVが公開された。コラボ回で放送される本編映像を見ることができ、『コナン』の江戸川コナンが『たんプリ』の明智あんなを腕時計型麻酔銃で眠らせている。
【動画】プリキュアに麻酔銃を撃つコナン君（笑）公開されたスペシャルPV
これは31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが登場し、6月6日放送の『コナン』にキュアアンサーが登場する『プリキュア』と『コナン』のコラボ放送企画。
気になるコラボ放送の物語は、31日放送の『名探偵プリキュア！』の第18話「名探偵の共演（アッセンブル）」では、宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会準備を手伝うあんなたちが、江戸川コナンと一緒に事件の謎を解き明かしていくストーリー。
展覧会の目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、台車で運ばれてきた箱から大量のガラスの靴が飛び出すさわぎが起きる。飛び出した大量の靴は樹脂製のニセモノで、さわぎの最中に本物の「12時のわすれもの」は消えてしまっていた。怪盗団ファントムの仕業だと考えたあんなとみくるは、手がかりを求め美術館の外を調べるが、そこで、まことみらい市を訪れていた江戸川コナンと毛利蘭、毛利小五郎と出会う。名探偵プリキュアと江戸川コナンがタッグを組み、事件の謎を解き明かし怪盗団ファントムに立ち向かう姿が描かれる。
6月6日放送の『名探偵コナン』の特別回「はなまるな真実アンサー」は、少年探偵団が連続宝石強盗事件を“キュアット解決”する物語。米花町で多発する連続宝石強盗事件を知った歩美は、夢中になっているアニメ『プリキュア』のストーリーと重ね合わせ、「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と張り切る。次の標的と噂される金子宝石店で、コナンたち少年探偵団は警備をすることに。怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付くストーリーが展開される。
解禁されたスペシャルPVでは、コラボ放送回の本編映像を見ることができ、各キャラクターたちが奇跡の共演を果たしている。『コナン』とコラボしたシーンでは、主人公の明智あんなにコナン君が「お姉さんたち、何しているの？」というセリフや、あんなをお馴染みの腕時計型麻酔銃で眠らせて「眠りのあんな」が登場する様子を見ることができる。
【動画】プリキュアに麻酔銃を撃つコナン君（笑）公開されたスペシャルPV
これは31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが登場し、6月6日放送の『コナン』にキュアアンサーが登場する『プリキュア』と『コナン』のコラボ放送企画。
展覧会の目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、台車で運ばれてきた箱から大量のガラスの靴が飛び出すさわぎが起きる。飛び出した大量の靴は樹脂製のニセモノで、さわぎの最中に本物の「12時のわすれもの」は消えてしまっていた。怪盗団ファントムの仕業だと考えたあんなとみくるは、手がかりを求め美術館の外を調べるが、そこで、まことみらい市を訪れていた江戸川コナンと毛利蘭、毛利小五郎と出会う。名探偵プリキュアと江戸川コナンがタッグを組み、事件の謎を解き明かし怪盗団ファントムに立ち向かう姿が描かれる。
6月6日放送の『名探偵コナン』の特別回「はなまるな真実アンサー」は、少年探偵団が連続宝石強盗事件を“キュアット解決”する物語。米花町で多発する連続宝石強盗事件を知った歩美は、夢中になっているアニメ『プリキュア』のストーリーと重ね合わせ、「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と張り切る。次の標的と噂される金子宝石店で、コナンたち少年探偵団は警備をすることに。怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付くストーリーが展開される。
解禁されたスペシャルPVでは、コラボ放送回の本編映像を見ることができ、各キャラクターたちが奇跡の共演を果たしている。『コナン』とコラボしたシーンでは、主人公の明智あんなにコナン君が「お姉さんたち、何しているの？」というセリフや、あんなをお馴染みの腕時計型麻酔銃で眠らせて「眠りのあんな」が登場する様子を見ることができる。
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