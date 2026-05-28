ジュニアの5人組「KEY TO LIT（キテレツ）」猪狩蒼弥（23）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。アイドルになる前に志した職業を明かした。

この日は「平成J-POP＆ドラマ名場面全見せSP」を特集。思い出のドラマとして、俳優・木村拓哉が主演を務めた2001年放送のドラマ「HERO」を挙げた猪狩は「見てました。厳密に言うと僕はHEROの2なんです、1の時は生まれてない。2のほうを見て、あとから1を見た」と説明した。

そして「HEROに憧れて検察官になりたかった」と告白。「小学生の時にめっちゃ勉強しててちゃんと。途中でこの事務所に入って、こっちのほうが楽だと思って」と笑わせたが、「それを“教場”の時に、木村（拓哉）さんにお伝えした」と打ち明けた。

「“HEROの木村さんを見て検察官になりたかったんです”って言ったら、“おめぇに無理だろ”って」と木村の反応を明かすと、一同は爆笑。猪狩は「でもめっちゃうれしかったです。（木村の言葉は）冗談ですけどね、うれしかったです」と語っていた。