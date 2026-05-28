9年ぶりの再結成で話題の「伝説的グループ」I.O.Iに“不仲説”浮上…カン・ミナが疑惑を一蹴

カン・ミナが、再結成を果たしたガールズグループI.O.Iの“不仲説”について自ら言及した。

カン・ミナは最近、ファン交流プラットフォームを通じて「今日もメンバーたちと“会いたいね”“おめでとう”と、ほぼ1日1回はメッセージを送り合っているのに、不仲説だとか何だとか」とコメントし、不仲説を否定した。

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続けて「なんでこんなに疲れる生き方をするんだろう」とし、「そんな時間があるなら、メンバーたちの1位をもっと祝ってあげればいいのに」と率直な思いを伝えた。

（写真提供＝OSEN）カン・ミナ

I.O.Iは、2016年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』を通じて誕生したプロジェクトガールズグループだ。デビュー10周年を迎えた彼女たちは、5月19日にニューアルバム『I.O.I : LOOP』をリリースし、本格的な活動を展開している。

ただし、今回のアルバム活動にはカン・ミナとチュ・ギョルギョンがスケジュールの都合により不参加となった。これを受け、一部でメンバー間の不仲説が浮上していたが、カン・ミナ自らが口を開き、騒動を一蹴した形だ。

なお、カン・ミナは先月公開されたNetflixシリーズ『キリゴ』に出演している。制作発表会で彼女は、I.O.Iの10周年アルバム不参加について、「先に決まっていた演技活動を優先するのが正しいと思った。ファンの皆さんには申し訳ない気持ちが大きかった。 その分、演技活動に集中して良い姿をお見せしたい」と胸の内を明かしていた。

（記事提供＝OSEN）