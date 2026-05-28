栃木強盗殺人　“主導”の40代男は“指示役”夫と知人関係、凶器のバールも購入か　事件後に中国経由で東南アジアに逃亡の可能性

栃木・上三川町で発生した強盗殺人事件で警察が逮捕状を取った40代男が、“指示役”の20代夫婦の夫と知人関係にあったことが分かった。凶器のバールもこの男が購入していたことが判明した。

海外逃亡の“事件を主導”男は海斗容疑者の「知人」

栃木・上三川町の強盗殺人事件で、主導したとみられ海外に逃亡した40代の男が、指示役として逮捕された夫婦の夫と以前から知人関係にあったことが分かった。

また、この男が、凶器のバールを購入していたことも新たに分かった。

14日に発生した事件で、栃木県上三川町の富山英子さん（69）が殺害された。

警察は、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、さらに実行役として16歳の少年4人を強盗殺人の疑いで逮捕している。

警察はまた、事件を主導したとみられ、事件後に成田空港から中国に出国しその後東南アジアに逃亡した可能性がある40代の男の逮捕状を取っている。

その後の捜査関係者への取材で、逃亡した男と竹前海斗容疑者は事件前から知人関係で、秘匿性の高い通信アプリを使って、連絡をとっていたとみられている。

また男は事件前に、横浜市内のホームセンターで凶器のバールを購入していたことも新たに分かった。