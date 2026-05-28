お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が27日深夜、TBSラジオ「JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。自身の結婚を発表前に報告していた人物を挙げた。

この日、生放送の直前、TBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0・00）でお笑いコンビ「見取り図」のリリーが結婚を発表。突然のことに、山里も思わず動揺したことを明かした。

そんな中、今回はなかったとしつつ「（連絡くれた人は）結構いたいた。何人か、今まで振り返れば」と山里。「メールとかLINEじゃなくて、急に電話かかってくるの。だいたい夜に急に電話かかってくると、“明日出ますので”みたいな感じで。その時の立ち居振る舞いみたいなのもあるんだよ。なんか余裕の感じとか。“あ、おめでとう”みたいな。“おめでとう、良かったじゃん。あーわざわざ、ごめんなー”っていう。そんなな平静を装う感じね」と笑った。

「俺も逆はあったしね、結婚する時。連絡するっていうのは」と自身も妻で女優の蒼井優との結婚時に同じ経験をしたと回顧。「大変というか、誰に言うべきなんだろう、っていうのがあって。お世話になった先輩方とか。大悟さんもそうだし。ダウンタウンさんにもご報告させてもらったし。あと、べぇ師匠（笑福亭鶴瓶）とか、大阪でお世話になった先輩さんとかして」と事前に電話連絡をした人達の名前を挙げた。

さらに「あとは、電話番号は知らなかったけど連絡させてもらったのはタモリさんとか。タモリさんにはお手紙書いた。マネジャーさん経由で渡してもらった」と説明。さらには「あと、中居さんにも、その時にお手紙を送った」と元タレントで昨年1月に芸能界を引退した中居正広氏にも事前に手紙で報告していたと明かした。

「そんなのとかあったからなぁ」としみじみ。リリーは「とんねるず」の木梨憲武や所ジョージなど、大物たちに可愛がられているとし、「リリー、誰に事前に言ったかな」と興味津々。「今度会ったら聞いてみよ。“ねえねえ、事前に誰に言ったの？”“誰のこと信頼してたの？”って」とニヤリ。「信頼度の現れだからね。絶対にもれちゃいけないから」としつつ「とにかくおめでとうということでお幸せに」と祝福した。

山里は2019年6月に蒼井と結婚。2022年に長女が誕生している。