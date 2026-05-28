嵐の最終公演を「デカいテレビで見る方法」をシャープがサポートページで案内「ありがとう…ありがとう!!」「たくさんの人達が幸せな時間を共にできますよう」
5人組グループ・嵐によるラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHII」』の最終公演が31日、東京ドームで開催される。同公演は生配信されることも発表されており、開演前の午後3時からは特別映像の配信を予定している。
【画像】「ありがとう…ありがとう!!」嵐の最終公演を“デカいテレビで見る方法”について案内
これに対しシャープの公式サイトとXは、同配信を大画面で見たいファン向けに、「ネット配信ライブ視聴に関するご注意」と題し、PC・スマートフォンとテレビのつなぎ方や注意点などを公開している。
公式Xでは、「今週日曜の嵐ラストツアー最終公演からの問い合わせを見越して、配信をデカいテレビで見る方法を、あらかじめサポートページで案内してるのえらい」とのコメントとともに、画像付きで詳細な方法を紹介。
コメント欄では「一昨日ケーブルを購入して無事大きな画面で 見届けられそうです たくさんの人達が幸せな時間を共にできますようポストに感謝します」「ありがとう…ありがとう!!いつでも、目の付け所がシャープです」「誰かの引用かと思ったら本物でヤバいwwwwww」「ありがとうございます♪早速試してみます」「マジで偉いし、Xにも掲載してくれて、なお偉い」など、称賛の声が相次いでいる。
【画像】「ありがとう…ありがとう!!」嵐の最終公演を“デカいテレビで見る方法”について案内
これに対しシャープの公式サイトとXは、同配信を大画面で見たいファン向けに、「ネット配信ライブ視聴に関するご注意」と題し、PC・スマートフォンとテレビのつなぎ方や注意点などを公開している。
コメント欄では「一昨日ケーブルを購入して無事大きな画面で 見届けられそうです たくさんの人達が幸せな時間を共にできますようポストに感謝します」「ありがとう…ありがとう!!いつでも、目の付け所がシャープです」「誰かの引用かと思ったら本物でヤバいwwwwww」「ありがとうございます♪早速試してみます」「マジで偉いし、Xにも掲載してくれて、なお偉い」など、称賛の声が相次いでいる。