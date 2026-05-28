見取り図リリー、結婚を電撃発表 お相手の今川菜緒アナとは？
■所属する芸能事務所セント・フォース「結婚は事実です」
お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）が、27日深夜放送のTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』内で結婚を発表。お相手は元岡山放送アナウンサーの今川菜緒（29）。現在所属する芸能事務所セント・フォースが、オリコンニュースの取材に応じ、「結婚は事実です」と認めた。
【写真】リリーの結婚相手・今川菜緒アナ近影
今川アナは、1996年12月28日生まれ、愛知県出身。同志社大学商学部商学科を卒業後、2019年に岡山放送にアナウンサーとして入社。25年3月に退社して、フリーアナウンサーとなり、現在TBSのニュースキャスターなどとして活動。所属事務所のプロフィールによると、趣味は、うなぎ屋巡り、ラジオを聴くこと、読書、韓国ドラマ鑑賞。特技は、マラソン（おかやまマラソン2022完走）としている。
リリーは、27日深夜放送のTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』の番組終盤にサラッと「結婚しました」と切り出すと、盛山晋太郎の追及を受ける形で「紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と報告。婚姻届の証人は、盛山が務めたことも明かされた。
盛山が祝儀袋を手渡すと、リリーがその場で開けて「えっと…30万円です！ありがとう！」と生々しく発表する一幕も。盛山が「オレ、初めてかも。目の前で祝儀袋破かれたの」と笑わせるなど、めでたいムードでトークが進んでいった。
リリーは1984年6月2日生まれ、岡山県出身。2007年、盛山晋太郎と「見取り図」を結成した。2018年12月にはMBS「オールザッツ漫才」優勝、19年1月には第四回上方漫才協会大賞の大賞を受賞。『M-1グランプリ2020』では3位に輝いた。
なお、番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）が、27日深夜放送のTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』内で結婚を発表。お相手は元岡山放送アナウンサーの今川菜緒（29）。現在所属する芸能事務所セント・フォースが、オリコンニュースの取材に応じ、「結婚は事実です」と認めた。
【写真】リリーの結婚相手・今川菜緒アナ近影
今川アナは、1996年12月28日生まれ、愛知県出身。同志社大学商学部商学科を卒業後、2019年に岡山放送にアナウンサーとして入社。25年3月に退社して、フリーアナウンサーとなり、現在TBSのニュースキャスターなどとして活動。所属事務所のプロフィールによると、趣味は、うなぎ屋巡り、ラジオを聴くこと、読書、韓国ドラマ鑑賞。特技は、マラソン（おかやまマラソン2022完走）としている。
盛山が祝儀袋を手渡すと、リリーがその場で開けて「えっと…30万円です！ありがとう！」と生々しく発表する一幕も。盛山が「オレ、初めてかも。目の前で祝儀袋破かれたの」と笑わせるなど、めでたいムードでトークが進んでいった。
リリーは1984年6月2日生まれ、岡山県出身。2007年、盛山晋太郎と「見取り図」を結成した。2018年12月にはMBS「オールザッツ漫才」優勝、19年1月には第四回上方漫才協会大賞の大賞を受賞。『M-1グランプリ2020』では3位に輝いた。
なお、番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。