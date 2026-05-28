「巨人５−１ソフトバンク」（２７日、東京ドーム）

大歓声の東京ドームで巨人・橋上秀樹監督代行が、エース・戸郷をねぎらった。ヒーローは決して一人じゃない。一丸で苦境を乗り越えた代行初勝利だ。「やっぱりホッとしました」。連敗を「５」で止めた再出発の白星。グラウンドに送り出したナインら全員が主役だった。

２６日に阿部監督が電撃辞任。揺れるチームへ「野球選手である以上は、どんな状況下でも全力を尽くして目の前の試合を戦っていこう」と鼓舞したが、初戦には敗れた。迎えた２戦目。坂本や丸らベテランを先発オーダーに抜てきし、マウンドは戸郷に託す。エースが１１７球の熱投で７回１失点と踏ん張り、最高の形で期待に応えた。

強い思いは使命でもある。戸郷は「（阿部前監督も）ジャイアンツが勝つことが１番うれしいことだと思う」と言い、沸く本拠地に明るさが自然と充満した。気になるウイニングボールの行方は−。橋上監督代行が「僕にくれるかなって期待はしたけど、そのまま持っていかれたので」と笑みを浮かべる。スタンドに投げ入れることも考えていたが、「取り越し苦労だった」と続けた。

これには戸郷も「これから会議が必要。とりあえずいったん、僕の家に持ち帰って、寝て起きてみて…」とニヤリ。だが、その後「橋上監督、１勝目」と書き入れ、ロッカーにそっと置いた。緊急事態だからこそ、流れを変える１勝がある。この一丸星をきっかけにする。