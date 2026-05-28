お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が27日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0・00）に出演。交際が報じられていたフリーアナウンサーの今川菜緒（29）との結婚を発表した。

番組後半、リリーは突然「あとね、結婚しました」とサラっと報告。盛山晋太郎が「結婚したって言った？」と聞くと「この前ね、紆余曲折ありましたけど、先日籍を入れました」と報告。婚姻届けの証人となった盛山も「やっとですか、リリーさん」と語った。

お相手は「フライデー襲撃の時の」と告白。昨年8月に交際が報じられていたフリーアナウンサーの今川菜緒（29）とみられる。結婚の実感は？と聞かれると「1年間くらい一緒に住んでいるし」特に変わりはないと語った。

だが、週刊誌などに報じられたことでお相手が「岡山でアナウンサーをやっている、あることないこと言われるし、週刊誌出たら俺みたいなヤツの相手でも言われるのよ。結構、メンタル的に落ちている時があって、一時期爆発した時があったのよ。“もう本当にちょっとしんどい”みたいな。その時に、ほんま責任取るしかないなと思って、“分かった。別に仕事やめてもええけど、俺が結婚するわ”って。それが、向こうがどう思っているかわからんけど、俺の中のプロポーズ」と言い、場所はリリーの家だったと明かした。

また、盛山が「しゃあないな、祝儀渡すわ」と祝儀袋を手渡すと、その場で開けて数え「30万円です！ありがとう！」と感謝。盛山は「オレ、初めてかも。色んな祝儀袋渡してきたけど、目の前で祝儀袋破かれたの」と笑い「とにもかくにもおめでとう。ずっと独身でいくと思っていた」と祝福していた。

今川は2019年から25年3月まで岡山放送でアナウンサーとして勤務。その際、岡山県出身のリリーと同県でロケを行ったことがきっかけで交際に発展した。

◇リリー 本名・清水将企（しみず・まさき）1984年（昭59）6月2日生まれ、岡山県和気町出身の41歳。NSC29期生で、2007年に盛山晋太郎とお笑いコンビ「見取り図」を結成。20年にM―1グランプリで3位。24年には上方漫才大賞で奨励賞を受賞。

◇今川 菜緒（いまがわ・なお）1996年（平8）12月28日生まれ、愛知県出身の29歳。19年に岡山放送に入社し、20年からバラエティー番組「金バク！」のメインMCを担当。昨年3月に退社。5月以降は「TBS NEWS」のキャスターを務めている。