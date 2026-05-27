◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人５―１ソフトバンク（２７日・東京ドーム）

巨人が鮮やかな逆転勝利で連敗を５で止めた。３番に坂本勇人内野手、７番に丸佳浩外野手とベテランコンビを今季初めて揃ってスタメン起用。先発野手の平均年齢が３２歳という経験豊富なオーダーが機能し１点ビハインドの３回に一挙５得点を奪って逆転した。苦しいチーム状況の中、ベテランの底力にかけた橋上秀樹監督代行の采配がズバリ。先発の戸郷翔征投手も７回１失点と粘って今季２勝目を挙げた。

試合序盤は重苦しい雰囲気だった。ソフトバンクの先発は、５月２３日に育成から支配下登録されたばかりのアルメンタ投手。ＷＢＣメキシコ代表で最速１５９キロを誇るサウスポーの１軍デビュー戦だった。「初モノ左腕」が、初回から１５７キロをマークするなど、速球で押してきた。それでも１番・泉口の死球、２番・吉川尚輝の安打で無死一、二塁のチャンスを作った。ここで坂本が１５５キロ直球をとらえた鋭いライナー性の打球は惜しくも中堅・周東の真正面に。ダルベック、キャベッジが２者連続三振に倒れ、本拠地のスタンドからため息がもれた。

３回には先発・戸郷がソフトバンクにつかまり、２死一、三塁から山本恵に先制タイムリーを浴びた。５連敗中の巨人ベンチでは、橋上監督代行が険しい表情で戦況を見守った。

東京ドームに漂う嫌なムードを切り開いたのは、泉口のバットだった。交流戦開幕から２試合連続で１番を任された男が、８打席ぶりの安打を中前へ運んだ。続く吉川尚が四球をもぎ取ると、坂本がしぶとく中前安打でつなぎ無死満塁。マウンドのアルメンタにプレッシャーをかけると、１死後に大城が押し出し四球を選びまず同点。制球に苦しむ左腕がストライクを取りに来たボールをキャベッジがとらえ２点タイムリーで逆転した。たまらず小久保監督がベンチを出て上茶谷投手にスイッチ。しかし、ここで丸が粘って右前へ技ありの適時打。「いい流れに乗ることができました」と勝負所を見逃さずに加点した。

続く戸郷にも２年ぶりの打点となるタイムリーが飛び出し、この回打者１１人で一挙５得点。４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）の３回以来となる、今季最多タイの１イニング５点の猛攻で試合の主導権を握った。連敗中の重いムードを吹き飛ばす逆転劇に、東京ドームも沸いた。

戸郷は４回以降もピンチを招きながらも要所を締めた。７回１死一塁から、近藤の左翼線へのライナー性の打球を松本剛が好捕。二塁付近まで飛び出していた一塁走者・周東がファーストに戻るより一瞬早く、素早い返球と中継で見事な併殺を奪った。右腕は再三の好守にも助けられ結局、７回を７安打１失点。嬉しい今季２勝目を挙げた。

守備位置の変更もハマった。開幕前から交流戦まではキャベッジは左翼での先発しかなかったが、橋上監督代行の新体制になってから２試合続けてセンターでスタメン出場。この日は左翼に松本剛が入ったが、初回から周東の左翼線のファウルフライを好捕するなど、見事な守備を連発。キャベッジも中堅でハツラツとしたプレーを見せるなど、外野の布陣変更も功を奏した。

チームとしても大きな勝利だ。阿部慎之助・前監督の辞任を受け、タクトを引き継いだ橋上監督代行が、ベテランを大胆に起用した打線が機能し、鮮やかな逆転勝ち。連敗を５でストップし、新体制で初めての勝利を手に入れた。貯金も２に。全員が一丸となり、ここから再浮上を目指す。