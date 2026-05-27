スライム、ひとくいばこ、そして“かいしんのいちげき”。「ドラゴンクエスト」のおなじみの要素が、サーティワンのアイスになって登場します。

B-R サーティワン アイスクリームは、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年を記念したコラボキャンペーンを、6月1日から6月30日まで開催すると発表しました。

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今回のコラボでは、“かいしんのいちげき”をイメージした新作フレーバーをはじめ、スライムが主役のサンデーやアイスクリームケーキ、限定キーホルダー付きセットなど、ゲームの世界観を再現した商品を多数展開。さらに、「ドラゴンクエストX オンライン」内でもコラボ企画が実施されます。

6月の新作フレーバーとして登場するのは、「かいしんのいちげき！-ゴールデンパインレモネード-」。価格はシングル・レギュラーサイズ420円（税込）です。

レモネード風味ソルベとゴールデンパイン風味ソルベを組み合わせた、爽やかな味わいのフレーバーです。そこに、サーティワン初となる“パチシュワキャンディ”と、刺激のあるレモンリボンを加え、“かいしんのいちげき”をイメージしたインパクトのある仕上がりになっています。

なお、ピリッとした刺激が特徴となっているため、子どもや刺激が苦手な人は注意とのことです。

「スライムたちがあらわれた！バトルサンデー」も登場。価格は580円（税込）。

好きなスモールサイズのアイスクリームに、スライム型チョコレートやモンスターピックをトッピングした、見た目にも楽しい商品です。

モンスターピックは全10種類でランダム配布。どのモンスターが出るかわからない仕様になっており、ゲームのバトルのようなワクワク感も楽しめます。

テイクアウト向けの「ドラゴンクエスト 40thセット」も用意されています。価格はスモールサイズが3000円、レギュラーサイズが3560円（税込）。

好きなアイスクリームを8個選べるセットで、パッケージには「ドラゴンクエスト」のモンスターをデザイン。箱を開けると“ひとくいばこ”風になるギミックも搭載されています。

さらに、サーティワンの人気フレーバー「ポッピングシャワー」とスライムを組み合わせたオリジナルモンスター「ポッピングシャワースライム」のキーホルダー付き。コラボ限定アイテムとなっています。

「スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ」も発売されます。価格は4300円（税込）。

スライム島をイメージしたデザインで、ケーキの上には砂糖菓子のスライムとスライムベスを配置。ホイップクリームのスライムもデコレーションされており、ドラクエらしい世界観を表現しています。

付属のホワイトチョコペンでメッセージを書き込めるほか、食べ終わると台紙にメタルキングが現れる仕掛けも用意されています。

また、6月1日から3日までの3日間限定で、税込500円以上購入した人を対象に、コラボ記念ステッカーをプレゼント。スライムとポッピングシャワースライムが描かれた限定デザインで、先着20万枚限定となっています。

このほか、「ドラゴンクエストX オンライン」内でもコラボを実施。プレゼントのじゅもん「ハッピーをおとどけ」を入力すると、ゲーム内アイテム「しぐさ『バラエティ』」や装備「レギュラーダブル」が受け取れます。

ドラクエファンはもちろん、サーティワンファンも楽しめそうな今回のコラボ。6月は“スライムづくし”のひと月になりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052707.html