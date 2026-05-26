◇ナ・リーグ フィリーズ−パドレス（2026年5月25日 サンディエゴ）

フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が25日（日本時間26日）、敵地でのパドレス戦に「2番・DH」で先発出場。出場6試合ぶりとなる21号本塁打を放ち、本塁打王争いで両リーグトップを独走している。

初回1死の第1打席で相手先発・キャニングの低めチェンジアップを捉えると、打球角度20度と低い弾道のライナー性の打球が右翼席に着弾。2発を放った15日（同16日）のパイレーツ戦以来となる本塁打で先制点を奪った。

21号はア・リーグトップの村上宗隆（ホワイトソックス）に3本差を付け、両リーグトップを独走。昨季、ナ・リーグ本塁打王が順調に数字を伸ばしている。

シュワバーは18日（同19日）のレッズ戦を体調不良のため、欠場。2024年9月11日以来の欠場で、連続出場記録は225試合で途切れた。19、20日も含め3試合休み、体調が心配されたものの22日（同23日）のガーディアンズ戦から復帰。この試合は4打数4三振だったが、ようやく本来の打棒を取り戻した。