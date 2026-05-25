スペイン代表がW杯メンバー26人を発表した

スペイン代表は現地時間5月25日、北中米ワールドカップに臨むメンバー26人を発表した。

左ハムストリングスの負傷で危ぶまれていたFCバルセロナのFWラミン・ヤマルは選出されたが、レアル・マドリードからはまさの“ゼロ”となった。

バルセロナからはヤマルをはじめ、MFペドリ、ガビ、ダニ・オルモ、DFクバルシら8人が選出された。一方、ライバルであるレアル・マドリードからは、DFディーン・ハイセン、カルバハルら候補はいたが、誰一人入らなかった。レアル・マドリードの選手がW杯メンバーに入らないのは史上初の出来事になった。

そのほかには、今季イングランド・プレミアリーグを22年ぶりに制したアーセナルから、GKダビド・ラヤ、MFマルティン・スビメンディに加え、右足骨折から復帰したMFミケル・メリーノもメンバー入りを果たした。

FIFAランク2位のスペインは、フランスと並ぶ今大会の優勝候補。本大会のグループステージはH組に入り、ウルグアイ、カーボベルデ、サウジアラビアと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）