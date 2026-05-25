元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が24日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）に出演し、作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）からの“匂わせメール”について明かす場面があった。

この日は東京・後楽園周辺を旅し、宇宙体感施設「Space Travelium TeNQ」を訪問。すると柏木は「15年ぐらい前に“絶対言うな”って言われてるんですけど、1回言ってみていいですか」と前置きして秋元氏から届いたメールの内容を明かした。

「15年ぐらい前に秋元先生から、まだガラケーの時代に“柏木は宇宙に興味はありますか？もしかしたら宇宙に行けるかもしれません”って来たんですけど。“絶対誰にも言うな”って書いてあった」

秋元氏は「絶対誰にも言わないで」と書いてきたが、「どうやらさっしーにも来たらしい」と指原莉乃にも同じようなメールが届いていたという。

柏木は「興味はあります。何でも頑張りたいです」とやる気満々に返信。しかし「そこから15年、何にも音沙汰がない」と笑い、「あれは何だったんだ。何だったんですか？秋元先生」と疑問を口にした。

共演の「ハナコ」岡部大が「言っちゃったから、もしかしたら…」と言うと、柏木も「私と指原、言っちゃったからナシになっちゃったのかも」と大笑い。「宇宙って聞くといまだに思い出すんですよ」と話していた。