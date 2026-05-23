長野vs甲府 スタメン発表
[5.23 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第18節](長野U)
※16:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 2 酒井崇一
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
DF 25 田中康介
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
FW 18 吉澤柊
控え
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
MF 10 山中麗央
MF 15 樋口叶
MF 17 忽那喬司
MF 19 伊藤恵亮
MF 22 吉田桂介
MF 26 中田舜貴
MF 28 藤川虎太朗
監督
小林伸二
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 6 小林岩魚
DF 20 遠藤光
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 32 太田龍之介
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
DF 95 メンデス
MF 16 林田滉也
MF 19 水野颯太
MF 25 平塚悠知
MF 96 黒川淳史
FW 10 内藤大和
FW 29 大島康樹
監督
渋谷洋樹
※16:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 2 酒井崇一
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
DF 25 田中康介
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
FW 18 吉澤柊
控え
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
MF 10 山中麗央
MF 15 樋口叶
MF 19 伊藤恵亮
MF 22 吉田桂介
MF 26 中田舜貴
MF 28 藤川虎太朗
監督
小林伸二
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 6 小林岩魚
DF 20 遠藤光
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 32 太田龍之介
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
DF 95 メンデス
MF 16 林田滉也
MF 19 水野颯太
MF 25 平塚悠知
MF 96 黒川淳史
FW 10 内藤大和
FW 29 大島康樹
監督
渋谷洋樹