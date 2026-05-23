[5.23 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第18節](長野U)

※16:00開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 1 田尻健

DF 2 酒井崇一

DF 13 附木雄也

DF 24 渡邉禅

DF 25 田中康介

MF 6 長谷川隼

MF 8 近藤貴司

MF 30 野嶋圭人

MF 46 古賀俊太郎

FW 11 進昂平

FW 18 吉澤柊

控え

GK 21 中野小次郎

DF 4 行徳瑛

MF 10 山中麗央

MF 15 樋口叶

MF 17 忽那喬司

MF 19 伊藤恵亮

MF 22 吉田桂介

MF 26 中田舜貴

MF 28 藤川虎太朗

監督

小林伸二

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 97 東ジョン

DF 2 井上樹

DF 6 小林岩魚

DF 20 遠藤光

MF 7 荒木翔

MF 8 安田虎士朗

MF 24 佐藤恵介

MF 26 佐藤和弘

MF 27 武井成豪

FW 14 藤井一志

FW 32 太田龍之介

控え

GK 33 山内康太

DF 4 山本英臣

DF 95 メンデス

MF 16 林田滉也

MF 19 水野颯太

MF 25 平塚悠知

MF 96 黒川淳史

FW 10 内藤大和

FW 29 大島康樹

監督

渋谷洋樹