JOYに悲劇…届いた宅配ピザに苦言「さすがに酷過ぎません？」
タレントのJOYが21日、自身の公式Xを更新し、宅配ピザを注文して起きた悲劇を打ち明けた。
【写真】「酷過ぎません？」JOYが注文した形がグチャグチャな宅配ピザ
定期的に株や家族のことなど私生活について語るJOYだが、今回は「激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ」と写真を投稿。形が崩れたピザを見ることができる。
続けてJOYは「こんなにピザが暴れるほどの運転してたら配達員さん途中で気付いてるはずでしょ。箱持った時に偏りも分かるだろうしさすがに酷過ぎません？」と苦言も、最後は「逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ」と伝えた。
JOYは2026年1月に所属事務所を退所し、独立したことを報告している。
【写真】「酷過ぎません？」JOYが注文した形がグチャグチャな宅配ピザ
定期的に株や家族のことなど私生活について語るJOYだが、今回は「激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ」と写真を投稿。形が崩れたピザを見ることができる。
続けてJOYは「こんなにピザが暴れるほどの運転してたら配達員さん途中で気付いてるはずでしょ。箱持った時に偏りも分かるだろうしさすがに酷過ぎません？」と苦言も、最後は「逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ」と伝えた。
JOYは2026年1月に所属事務所を退所し、独立したことを報告している。