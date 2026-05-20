世界中で愛される、映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

夏休みを盛り上げる企画として、ワーナー ブラザースの人気アニメキャラクター『トムとジェリー』との期間限定コラボレーションをはじめ、夏にぴったりのひんやりスイーツ、夏の午後を優雅に過ごす新たなお食事のパッケージなど、多様な企画が実施されます☆Z

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「2026夏イベントまとめ」

イベント開始日：2026年6月9日（火）

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」に、夏休みを盛り上げる企画や新メニュー・グッズが続々登場。

ワーナー ブラザースの人気アニメキャラクター『トムとジェリー』との期間限定コラボレーションをはじめ、夏にぴったりのひんやりスイーツが販売されます。

さらに夏の午後を優雅に過ごす新たなお食事のパッケージや、お子さんとの思い出作りにぴったりのオリジナルの杖を制作するワークショップなど、様々な新企画やプランを実施。

お子さん連れでの来場から大人のお出かけまで、それぞれのお出かけシーンごとにお楽しみいただける多様なプランが展開されます☆

コラボイベント「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」

実施期間：2026年7月17日（金）〜8月31日（月）

実施内容：

トムとジェリーフォトスポット、コラボレーションアートの携帯待受け画像プレゼント（ロビーエリア）購入者限定コラボアートステッカーのプレゼント（フードホール、フロッグカフェ、バックロットカフェ、メインショップ）限定コラボレーションフードの販売、ソーシャル投稿キャンペーンの実施トムとジェリーグリーティング（対象日のみ）

期間限定イベントとして「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」を開催。

誕生から85周年を迎えてなお子どもから大人まで世界中で愛されているワーナー ブラザースの人気者「トム」と「ジェリー」が映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念し、この夏期間限定でスタジオツアー東京へお祝いにやってきます。

ローブを着た「トム」と「ジェリー」たちと一緒に写真を撮影できるロビーのフォトスポットに加え、館内のレストランやカフェ、ショップにも「トム」と「ジェリー」が出現。

さらに、限定のコラボレーションフードやレストラン、ショップの購入金額に応じてもらえるステッカー、来場者限定のコラボレーションアートの携帯待受け画像プレゼントなど、この夏のスタジオツアー東京でしか楽しめない限定企画が盛りだくさんです。

レストランやショップに隠れた「トム」と「ジェリー」を写真に撮ってSNSに投稿すると限定グッズが当たるキャンペーンも実施されます。

さらに、期間中「トム」と「ジェリー」が実際にスタジオツアー東京に来場し、限定のミート＆グリートも開催。

『トムとジェリー』の遊び心が詰まった企画の数々で、思わずクスっと笑ってしまうような楽しいひとときが届けられます。

いつものスタジオツアー体験に新たな魅力が加わる、期間限定の特別なイベントです。

トムとジェリーのいたずらセレブレーション 限定コラボレーションフード

販売期間：2026年7月17日（金）〜8月31日（月）

提供場所：フロッグカフェ

フロッグカフェにて、期間限定のコラボレーションフードを販売。

「トム」と「ジェリー」をのせたアイスやドリンクなどが販売されます。

ジェリーのミニチーズアイス

価格：700円（税込）

特製のカップで提供される「ジェリーのミニチーズアイス」

「ジェリー」の大好物であるチーズを詰め込んだミニアイスです。

カフェラテアートコレクション 〜トムとジェリー〜

価格：各780円（税込）

メニュー名：アイスカフェラテ／カフェラテ

ローブを着た「トム」と「ジェリー」のラテアートが楽しめる「カフェラテアートコレクション 〜トムとジェリー〜」

アイスカフェラテと

カフェラテそれぞれに「トム」と「ジェリー」がデザインされます。

コラボアートステッカープレゼント

ステッカー配布条件：

バックロットカフェで3,500円以上メインショップで2,000円以上フードホールで2,500円以上フロッグカフェで1,500円以上

館内のショップ、レストランで1会計あたり指定金額以上のお買い物、お食事をされた方へ、コラボアートデザインのステッカーをプレゼント。

「トム」と「ジェリー」のほか「スパイク」と「タフィー」柄も展開されます。

※ステッカーはランダム配布のため、キャラクターは選べません

※なくなり次第終了

グリーティング

開催日：2026年7月17日（金）11:30〜

定員：30組

「トム」と「ジェリー」と一緒に楽しめるグリーティングを実施。

当日8時30分から11時に入館された方のうち、フロッグカフェにて「トム」と「ジェリー」の限定コラボレーションフードを含む2,000円以上購入された方先着30組に、撮影整理券が配布されます。

SNS投稿キャンペーン

賞品 コラボトートバッグ（非売品）

隠れ「トム」と「ジェリー」を探してSNSに投稿すると限定コラボグッズが当たる参加型キャンペーンを実施。

参加方法および応募規約の詳細は、スタジオツアー東京公式X・Instagramにて後日発表される予定です。

夏の期間限定メニュー

販売期間：2026年6月9日（火）〜9月6日（日）

フロッグカフェやフードホールに、夏の期間限定メニューが登場。

スタジオツアー東京開業3周年を記念したセットや物語の世界観あふれるスイーツ、フードなどが提供されます。

フラッフィーのチョコレートカップケーキ ドリンクセット

価格：1,500円（税込）

提供店舗：フロッグカフェ

スタジオツアー東京開業3周年を記念した「フラッフィーのチョコレートカップケーキ ドリンクセット」

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』に登場する”3つの”頭を持つ魔法動物「フラッフィー」がマシュマロで表現されています。

ハグリッドの傘〜ストロベリーコーン〜

価格：650円（税込）

提供店舗：フロッグカフェ

「ルビウス・ハグリッド」のピンクの傘をモチーフにした「ハグリッドの傘〜ストロベリーコーン〜」

見た目も味も楽しめる、かわいいサブレコーンです。

糖蜜パイ風 ミニサンデー

価格：650円（税込）

提供店舗：フロッグカフェ

「ハリー・ポッター」の大好物として知られる糖蜜パイをイメージしたミニサンデー。

メガネや額の傷など、「ハリー・ポッター」を象徴するトッピングにも注目です。

グレートホールサマーフィースト

価格：3,800円（税込）

提供店舗：フードホール

フードホールで人気のメニュー「グレートホール・フィースト」が、お子さまにも食べやすい内容にアップデート。

チキンや焼きとうもろこし、ベーコンなどを盛り合わせたワンプレートです。

イブニングハイティーパッケージ

価格：大人16,500円〜／中人15,300円〜／小人13,700円〜

提供開始日：2026年7月1日（水）※完全事前予約制 ※120分制（終了30分前ラストオーダー）

チケット発売日：2026年5月27日（水）10:00

※受付日と価格はWEBサイトを確認ください

特設サイト：https://www.wbstudiotour.jp/the-experience/high-tea/

ツアー中間地点に位置するバックロットカフェで「大人のための贅沢な午後のひと時」をテーマに食事とスイーツが楽しめる「イブニングハイティーパッケージ」を発売。

完全事前予約制のプランで、作品にインスパイアされたセイボリーとスイーツのアソートや、満足度抜群のメインディッシュ、ローストビーフに加え、アルコールを含むドリンクをゆっくりと堪能できます。

映画の世界観を感じられる空間で味わう、ワンランク上の食事体験が体感できるパッケージです。

「イブニングハイティーパッケージ」メニュー：ダイアゴン横丁の買い物リストハイティー

内容：

メイン：ローストビーフ グレービーソース添え上段・入学許可証のミニクレープ・ヘドウィグミニケーキ・カシスオランジェットケーキ中段・禁じられた森コンキリエサラダ・トランククッキーサンド・合鴨とオレンジのパテアンクルート下段・グラフォアマカロン・大鍋サーモンタルタル・エビアボカドサンドウィッチモクテル ※選択制・太った婦人のカクテル・ハーマイオニーの杖モクテル

特別企画「ホグワーツからの招待状」開催期間中、ハリーがハグリッドと一緒に入学前に必要な物をダイアゴン横丁に買いに行く時のお買い物リストをスイーツとセイボリーで表現した特別メニューが登場。

満足感たっぷりのメインディッシュの「ローストビーフ グレービーソース添え」に加え、

ハイティーの上段には「入学許可証のミニクレープ」「ヘドウィグミニケーキ」「カシスオランジェットケーキ」

中段には「禁じられた森コンキリエサラダ」「トランククッキーサンド」「合鴨とオレンジのパテアンクルート」

下段には「グラフォアマカロン」「大鍋サーモンタルタル」「エビアボカドサンドウィッチ」がセットされます。

＜左＞太った婦人のカクテル／＜右＞ハーマイオニーの杖モクテル

さらに選べるウェルカムドリンク「太った婦人のカクテル」と「ハーマイオニーの杖モクテル」は、特別な午後のひとときにぴったりです。

オリジナル杖づくりワークショップパッケージ

価格：中人7,000円〜／小人5,500円〜

提供開始日：2026年7月14日（火）〜不定期 ※開催日時は公式WEBサイトより確認ください

チケット発売日： 5月27日（水）10:00

対象小学生・中学生・高校生

特設サイト：https://www.wbstudiotour.jp/summer-2026/

小学生から高校生までを対象に、世界にひとつだけのオリジナルの杖を制作できる「オリジナル杖づくりワークショップパッケージ」を発売。

ツアー内で展示されている“本物の杖”から着想を得たワークショップでは、魔法使いになった自分の姿を想像しながらクラフト素材にグルーガンでデコレーションし、オリジナルの杖を作ることができます。

杖やグルーの色を選び、自由な発想を杖に表現する作業を、専門のスタッフがサポート。

ワークショップ後はツアー内で映画制作を支えたクリエイティビティに触れ、その魅力と奥深さを実感することができます。

制作した杖はお土産で持ち帰ることができ、ツアー体験の思い出にもぴったりのプランです。

学生割引チケット

春休みに実施し好評を得た「学生割引チケット」

「学生割引チケット」が夏休みに合わせて発売されます。

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』25周年イヤーに実施される『トムとジェリー』のコラボや新作スイーツ展開など、様々なイベントが目白押し。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターにて開催される「2026夏イベント」を紹介しました☆

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