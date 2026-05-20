『GTO』新作ドラマより工藤阿須加、高橋メアリージュンら新キャスト公開 校長役は主演・反町隆史の盟友・宇梶剛士

『GTO』新作ドラマより工藤阿須加、高橋メアリージュンら新キャスト公開 校長役は主演・反町隆史の盟友・宇梶剛士