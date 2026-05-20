明日の『風、薫る』“直美”上坂樹里、思わぬところで“寛太”藤原季節と再会
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「夕映え」（第39回）が5月21日に放送される。
【写真】藤原季節演じる寛太が再登場！
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第39回あらすじ
りんは医局を訪ね、千佳子（仲間由紀恵）の主治医・今井（古川雄大）にある相談をする。一方の直美はりんに頼まれた買い物帰りに、思わぬところで寛太（藤原季節）と再会する。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】藤原季節演じる寛太が再登場！
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第39回あらすじ
りんは医局を訪ね、千佳子（仲間由紀恵）の主治医・今井（古川雄大）にある相談をする。一方の直美はりんに頼まれた買い物帰りに、思わぬところで寛太（藤原季節）と再会する。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。