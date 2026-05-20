『豊臣兄弟！』子役の“正体”にネット驚き
俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第19回「過去からの刺客」が17日に放送され、慶を演じる吉岡里帆の過去とともに、その息子・与一郎役で出演した子役・高木波瑠に視聴者の注目が集まった。SNSでは「天才子役」「大河常連」といった声が相次ぎ、反響を呼んでいる。
【写真あり】ネットが驚いた”天才子役”
大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉を支えた弟・豊臣秀長（小一郎）を主人公に描く戦国エンターテインメント。仲野が小一郎、池松壮亮が秀吉（藤吉郎）を演じ、兄弟の強い絆と天下統一への歩みを描いている。脚本は『半沢直樹』や連続テレビ小説『おちょやん』などで知られる八津弘幸氏が担当する。
第19回では、織田信長（小栗旬）が嫡男・信忠（小関裕太）に家督を譲り、天下統一を見据えた巨大な安土城の建設を進める一方、秀吉は柴田勝家（山口馬木也）率いる上杉攻めに加わるも、作戦を巡って対立する展開が描かれた。
その裏で、小一郎の妻・慶に他国の武将と内通している疑いが浮上。真相を探るため村へ向かった小一郎は、慶が隠し続けてきた過去を知ることになる。慶には亡くなった前夫との間に息子・与一郎がおり、前夫の両親である堀池頼昌（奥田瑛二）と絹（麻生祐未）のもとで育てられていた。小一郎は慶に内緒で頼昌を訪ね、与一郎を養子に迎えたいと申し出た。
与一郎を演じた高木は、2014年4月1日生まれの12歳。これまで『青天を衝け』（2021年）、『光る君へ』（2024年）、『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（2025年）と、3年連続で大河ドラマに出演しており、今回が4作目となる。『光る君へ』では幼少期の一条天皇役、『べらぼう』では主人公・蔦重の幼少期を演じたことでも知られる。Eテレ『ゴー！ゴー！キッチン戦隊クックルン』のクラム役や、日本テレビ系『タツキ先生は甘すぎる！』などにも出演している。
放送後、SNSでは「どこかで見たと思ったら蔦重の子役だった」「子役まで贅沢キャスティング」「一条天皇役の子か！」「12歳で大河4本はすごい」「それにしても綺麗な顔」「ここ数年出ずっぱり」「ベテラン子役だ！」などのコメントが続出。過去作を知る視聴者からも驚きと称賛の声が寄せられていた。
【写真あり】ネットが驚いた”天才子役”
大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉を支えた弟・豊臣秀長（小一郎）を主人公に描く戦国エンターテインメント。仲野が小一郎、池松壮亮が秀吉（藤吉郎）を演じ、兄弟の強い絆と天下統一への歩みを描いている。脚本は『半沢直樹』や連続テレビ小説『おちょやん』などで知られる八津弘幸氏が担当する。
その裏で、小一郎の妻・慶に他国の武将と内通している疑いが浮上。真相を探るため村へ向かった小一郎は、慶が隠し続けてきた過去を知ることになる。慶には亡くなった前夫との間に息子・与一郎がおり、前夫の両親である堀池頼昌（奥田瑛二）と絹（麻生祐未）のもとで育てられていた。小一郎は慶に内緒で頼昌を訪ね、与一郎を養子に迎えたいと申し出た。
与一郎を演じた高木は、2014年4月1日生まれの12歳。これまで『青天を衝け』（2021年）、『光る君へ』（2024年）、『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（2025年）と、3年連続で大河ドラマに出演しており、今回が4作目となる。『光る君へ』では幼少期の一条天皇役、『べらぼう』では主人公・蔦重の幼少期を演じたことでも知られる。Eテレ『ゴー！ゴー！キッチン戦隊クックルン』のクラム役や、日本テレビ系『タツキ先生は甘すぎる！』などにも出演している。
放送後、SNSでは「どこかで見たと思ったら蔦重の子役だった」「子役まで贅沢キャスティング」「一条天皇役の子か！」「12歳で大河4本はすごい」「それにしても綺麗な顔」「ここ数年出ずっぱり」「ベテラン子役だ！」などのコメントが続出。過去作を知る視聴者からも驚きと称賛の声が寄せられていた。