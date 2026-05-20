「もう二度とプレーしないかもしれない」主力だった日本人MF、優勝決定試合でまさかのベンチ外に現地メディアは困惑「残念な決定」
劇的な逆転優勝の影で、旗手怜央の存在感は薄まるばかりだ。
セルティックは５月16日、スコットランドリーグ最終節で首位ハーツとの天王山に臨み、３−１で逆転勝利。５年連続、通算56回目の優勝を決めた。
先制を許したものの、PKで追いつき、タイスコアでハーフタイムに突入したセルティックは、終盤に前田大然が勝ち越し弾。当初はオフサイドでゴールが認められなかったが、VAR介入の結果で判定が覆った。喜びを爆発させた前田の姿は反響を呼んだ。
監督交代を繰り返した苦しいシーズンの末に、王座を防衛して喜んだセルティックだが、この大一番で旗手は試合メンバーにも含まれなかった。
直近になって旗手に出場機会がなかったのは周知のとおりだ。ただ、タイトルが懸かるビッグマッチでのベンチ外は、多くの人を驚かせただろう。
この事態に、『Football Insider』は「ハタテはもう二度とセルティックでプレーしないのかもしれない」と報じている。
「セルティックはハーツを倒して優勝を果たした。彼を外したマーティン・オニール監督は正しかったようだ。ただ、夏に向けて残念な決定だったことは変わらない」
「ここ数週間でうわさがあったが、試合メンバーから外れたことは、夏の移籍市場に向けて火に油を注いだだけだ」
今シーズン終了後に旗手が移籍するとの見方は、以前から少なくない。ただ、新天地を求めるうえでも、終盤戦でインパクトを残すことが期待されていた。それだけに、４月以降は公式戦８試合で出場３試合、プレータイムはわずか51分という結果は大きな失望だ。
加入してからセルティックの中心選手として欠かせない存在だった旗手。このままグラスゴーでのキャリアは終わりを迎えるのか。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
セルティックは５月16日、スコットランドリーグ最終節で首位ハーツとの天王山に臨み、３−１で逆転勝利。５年連続、通算56回目の優勝を決めた。
先制を許したものの、PKで追いつき、タイスコアでハーフタイムに突入したセルティックは、終盤に前田大然が勝ち越し弾。当初はオフサイドでゴールが認められなかったが、VAR介入の結果で判定が覆った。喜びを爆発させた前田の姿は反響を呼んだ。
直近になって旗手に出場機会がなかったのは周知のとおりだ。ただ、タイトルが懸かるビッグマッチでのベンチ外は、多くの人を驚かせただろう。
この事態に、『Football Insider』は「ハタテはもう二度とセルティックでプレーしないのかもしれない」と報じている。
「セルティックはハーツを倒して優勝を果たした。彼を外したマーティン・オニール監督は正しかったようだ。ただ、夏に向けて残念な決定だったことは変わらない」
「ここ数週間でうわさがあったが、試合メンバーから外れたことは、夏の移籍市場に向けて火に油を注いだだけだ」
今シーズン終了後に旗手が移籍するとの見方は、以前から少なくない。ただ、新天地を求めるうえでも、終盤戦でインパクトを残すことが期待されていた。それだけに、４月以降は公式戦８試合で出場３試合、プレータイムはわずか51分という結果は大きな失望だ。
加入してからセルティックの中心選手として欠かせない存在だった旗手。このままグラスゴーでのキャリアは終わりを迎えるのか。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」