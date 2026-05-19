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ポイ活YouTuberのおにまる氏が、「【50%還元×2】エアウォレット7大キャンペーン完全解説！9万円のチャンス」と題した動画を公開した。送金アプリ「エアウォレット」で新たに始まった各種キャンペーンについて、それぞれの還元条件や注意点を詳細に解説している。



エアウォレットは、完全手数料無料で銀行口座間の資金移動ができる送金アプリである。最近ではVisaのバーチャルカードやリアルカードも登場したが、基本還元率は0%のため、キャンペーン時の利用が推奨されている。



今回開催されているキャンペーンの中でも目玉となるのが、2つの「50%還元」である。1つ目は、エアウォレットのQR決済を利用すると50%還元されるキャンペーンで、付与上限は300円相当となっている。ただし、対象となる決済はエアウォレットアプリか三井住友銀行アプリ内の「COIN+」に限られ、無印良品のアプリなどから決済した場合は対象外となる点に注意が必要だ。2つ目は、エアウォレットのVisaカードで初めて支払うと50%還元（上限500円相当）されるキャンペーンである。対象は過去に一度もVisaカードで決済したことがないユーザーに限られ、Amazonギフト券やSuicaなどの電子マネーチャージは対象外となる。



さらに、Visaカードで5000円以上支払うと9万円分が当たる月次抽選キャンペーンや、2000円以上の支払いで3人に1人の確率で100円が当たる週次抽選も実施中。これらは事前のエントリーが必須である。このほか、新規登録とチャージで2000円がもらえるキャンペーンや、招待コード入力で500円がもらえるキャンペーン（最大10万円の抽選あり）も並行して行われている。ChargeSPOTやホットペッパービューティーの利用による還元など、多彩なキャンペーンが用意されている。



各キャンペーンは期間や条件がそれぞれ異なるため、おにまる氏は「対象外の支払い」や「エントリー忘れ」に気をつけるよう繰り返し呼びかけた。エアウォレットを活用して日常の買い物をよりお得にしたい方は、自身が対象となるキャンペーンの詳細をアプリや公式サイトで確認し、早めに設定や参加条件を満たしておきたい。