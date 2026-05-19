「日経225オプション」6月限コール手口情報（19日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 73( 73)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
楽天証券 8( 8)
BNPパリバ証券 86( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
フィリップ証券 1( 1)
◯6万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 88( 88)
ソシエテジェネラル証券 66( 66)
大和証券 50( 50)
BNPパリバ証券 24( 24)
みずほ証券 15( 15)
SBI証券 12( 8)
楽天証券 12( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万875円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 73( 73)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
楽天証券 8( 8)
BNPパリバ証券 86( 6)
岩井コスモ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
フィリップ証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 88( 88)
ソシエテジェネラル証券 66( 66)
大和証券 50( 50)
BNPパリバ証券 24( 24)
みずほ証券 15( 15)
SBI証券 12( 8)
楽天証券 12( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯6万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯6万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万250円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯6万875円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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