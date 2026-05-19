開催：2026.5.19

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 1 - 0 [ドジャース]

MLBの試合が19日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとドジャースが対戦した。

パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するドジャースの先発投手は山本由伸で試合は開始した。

1回裏、2番 ミゲル・アンドゥハー 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでパドレス得点 SD 1-0 LAD

試合は1対0でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのマイケル・キングで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はドジャースの山本由伸で、ここまで3勝4敗0S。パドレスのミラーにセーブがつき、1勝0敗15Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、2安打、0打点、打率は.265。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で7.0回を投げ、3安打（1本塁打）、1失点、8奪三振、防御率は3.32となっている。

ここまでパドレスは29勝18敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方ドジャースは29勝19敗で0.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 13:32:47 更新