山本由伸、7回1失点の快投も4勝目ならず 初回に痛恨ソロ被弾…援護なく降板、今季最多107球
首位攻防パドレス戦
【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）
ドジャースの山本由伸投手は18日（日本時間19日）、敵地パドレス戦に先発。7回3安打8奪三振1失点の快投を披露したが、4勝目はお預けとなった。今季最多となる107球を投げたものの、打線の援護に恵まれなかった。
負ければ2位転落となる同地区ライバル対決。初回、1死からアンドゥハーにスプリットを捉えられ、左翼席へのソロとされた。その後は2死からマチャドにストレートの四球を与えたが、最少失点で切り抜けた。2回は3者凡退に抑えた。
3回は2死からまたもアンドゥハーに左前打を許したが、シーツを遊ゴロに打ち取って無失点。4回、5回、6回は安打を許さない快投を披露した。
7回には先頭ボガーツを内野安打で出塁させたが、後続を打ち取って無失点。球数は今季最多となる107を数えた。
前回12日（同13日）の本拠地ジャイアンツ戦では6回1/3を投げて5失点。自己ワーストとなる3本塁打を浴び、3敗目を喫していた。（Full-Count編集部）