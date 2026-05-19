首位攻防パドレス戦

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）

ドジャースの山本由伸投手は18日（日本時間19日）、敵地パドレス戦に先発。7回3安打8奪三振1失点の快投を披露したが、4勝目はお預けとなった。今季最多となる107球を投げたものの、打線の援護に恵まれなかった。

負ければ2位転落となる同地区ライバル対決。初回、1死からアンドゥハーにスプリットを捉えられ、左翼席へのソロとされた。その後は2死からマチャドにストレートの四球を与えたが、最少失点で切り抜けた。2回は3者凡退に抑えた。

3回は2死からまたもアンドゥハーに左前打を許したが、シーツを遊ゴロに打ち取って無失点。4回、5回、6回は安打を許さない快投を披露した。

7回には先頭ボガーツを内野安打で出塁させたが、後続を打ち取って無失点。球数は今季最多となる107を数えた。

前回12日（同13日）の本拠地ジャイアンツ戦では6回1/3を投げて5失点。自己ワーストとなる3本塁打を浴び、3敗目を喫していた。（Full-Count編集部）