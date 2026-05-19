来年３月２８日付で宝塚歌劇団を退団すると発表した、月組トップスター・鳳月杏（ほうづき・あん）が１９日、大阪市内で退団会見を行った。

自身の転機については２０１４年の花組への組替えを挙げた。「月組で９年間舞台に立っていて、自分の持ち味や、足りない部分を自覚していた時でした。花組で全く自分にないものっていうのをたくさん吸収させていただいて、すごく舞台に対して自信を持ってパフォーマンスすることができるようになったのは、花組に組替えできたからだなと思っているので、５年間いさせていただいたんですけれども、その経験がなければ今の自分はないなというふうに感じています」と語った。

月組の組子には宝塚大劇場で公演中だった三国志炎戯「ＲＹＯＦＵ」、Ａｍａｚｉｎｇ Ｆａｎｔａｓｙ「水晶宮殿（クリスタルパレス）」の千秋楽前日の１６日にあいさつしたという。「先のことに目を向けがちだけど、きちんと、今の瞬間みたいなものを大切に、日々舞台に立ってたんだな、というのが伝わってきてすごくうれしかった」としみじみ。残る月組生に向けては「自分自身の課題も見つけてきたところがあるので。きっとみんなもそういう未来に向かって課題だったりとか、それによってエネルギーが出てくることもあると思うので、そういうのを大切にしてほしいなと思います」とエールを送った。

今まで応援してくれたファンには「私がここまで続けてこられたのは、いつも応援してくださるファンの方がいてくださったからと思っているので、育ててくださった宝塚と、いつも応援してくださったファンの方に恩返しができるように、最後まで精進したいなと思っております」と感謝。退団後については「今の時点では全く決まっていないです。ご意見があれば募集中」とちゃめっけたっぷりに返した。

今後の予定は６月６日〜７月１９日まで「ＲＹＯＦＵ」、「水晶宮殿（クリスタルパレス）」東京宝塚劇場。９月１０日〜２７日に東急シアターオーブで「ＮＩＮＥ」。卒業公演は１２月１２日〜来年１月２４日まで「天穹のアルテミス」「Ｂｅｌｌｅ Ｅｐｏｑｕｅ（ベル エポック）」を宝塚大劇場で。２月１３日〜３月２８日まで東京宝塚劇場で上演される。