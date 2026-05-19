「小泉さんは、とくに音楽活動に力を入れているようで今年1月から5月まで行われたツアーはその集大成だったようです。しかし、その反動で心身ともに“からっぽ”になってしまったため、一時的に休むことを決めたといいます」

こう話すのは小泉今日子（60）を知る芸能関係者だ。5月9日、小泉は所属事務所の公式サイトで年内の休養を発表した。彼女は、今年1月から自身の還暦を記念した全国ツアーをスタート。しかし休養の発表により、5月10日の沖縄公演を最後に今年の芸能活動は終了となった。

今回のツアーでは、小泉の“政治的言動”も大きな話題を集めることに。

「ツアーファイナルの直前となった日本武道館公演では、彼女が敬愛する俳優の故・佐藤慶さんによる日本国憲法第9条の朗読音声が流され、物議を醸しました。政治的発言を厭わない小泉さんらしい演出でしたが、ネット上では賛否の声が上がっていたようです」（スポーツ紙記者）

’82年のデビュー以来“キョンキョン”の愛称で親しまれ、長らくトップアイドルとして活躍。その後も女優業やエッセイをはじめとする執筆活動など、さまざまな分野で存在感を見せている。

そんな小泉の転機となったのが、’18年2月に公表された俳優の豊原功補（60）との“禁断愛”だった。

「小泉さんが所属事務所からの独立を発表した際、個人事務所の公式HPで《俳優豊原功補氏は同じ夢を追う同士だと思っております。また一部の週刊誌などで報道されている通り恋愛関係でもあります》と不倫を公表したのです。

その2日後、豊原さんも緊急会見を開きました。’15年あたりから小泉さんと恋愛関係にあったことを認め、それがきっかけとなって妻子とは別居状態にあると言明したのです。この“略奪不倫”は当時、世間を大きく賑わせました」（前出・スポーツ紙記者）

小泉は豊原の家族について《このようなことになりご家族にはお詫びの言葉もございません》と謝罪し、当時の報道陣には「自分の罪は自分で背負って生きていきます」と語っていた。

「不倫の公表以後、小泉さんは舞台の制作やプロデュース業に力を入れ、テレビでの女優や歌手の仕事を控えるように。公私ともに豊原さんの活動を支える“裏方”に徹していくようになります。

’19年5月に上演された舞台『後家安とその妹』では豊原さんが企画、脚本、演出、出演の4役を兼任。一方、小泉さんは彼の“黒子”に徹し、活動をバックアップしていました」（舞台関係者）

また’20年には、2人が設立した映像制作会社「新世界合同会社」が初プロデュース映画『ソワレ』を発表。’21年3月には、豊原と妻のA子さんとの離婚が1年前に成立していたことが報じられた。

しかし、それ以降、2人の間に目立った動きは見られていない。いったいなぜなのか――。

「あの2人はすでに破局しているようなのです」

こう話すのは、小泉の知人だ。

「不倫の公表以来、私生活でケンカが絶えなかったのだとか。’19年には同棲を解消するなど、近年の関係性はあまりよいものではなかったといいます」

小泉は不倫公表までして交際を続けた豊原との別れを決意したのか。その真相、破局について豊原が本誌の直撃について明かした“言葉”は5月19日発売の「女性自身」で詳報する。