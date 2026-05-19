「可愛すぎ」「天使が2人」「パパ似?」日本代表FW上田綺世のモデル妻が子どもとの2ショット披露
フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さんが17日、自身のインスタグラム(@yufudayo)で子どもとのツーショットを披露した。
先月に出産したばかりの由布さんは「入院期間の記録たち 産まれてすぐのほにゃほにゃが懐かしい」と綴り、複数の写真をアップ。ベッドで寝ている赤ちゃんとのツーショットなどが収められている。
コメント欄では「可愛すぎる~!癒しです」「はぁ愛おしい」「パパにどこか似ているような?!プリンセス!!!」「天使が2人」「改めておめでとうございます!」といった声が上がった。
由布さんは2022年2月に上田との結婚を発表。今年1月に第1子の妊娠を公表し、4月に女の子の出産を報告していた。
先月に出産したばかりの由布さんは「入院期間の記録たち 産まれてすぐのほにゃほにゃが懐かしい」と綴り、複数の写真をアップ。ベッドで寝ている赤ちゃんとのツーショットなどが収められている。
コメント欄では「可愛すぎる~!癒しです」「はぁ愛おしい」「パパにどこか似ているような?!プリンセス!!!」「天使が2人」「改めておめでとうございます!」といった声が上がった。
由布さんは2022年2月に上田との結婚を発表。今年1月に第1子の妊娠を公表し、4月に女の子の出産を報告していた。
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