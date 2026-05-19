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香川県のご当地キャラクター「うどん脳」と、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」がコラボした商品の販売が始まりました。

うどんのことばかり考えていたら脳みそがうどん玉になってしまったという「うどん脳」。今回のコラボでは、ポムポムプリンが箸でうどんをすすっています。

うどん脳は、2023年、インターネット上の仮想空間で人気を競うコンテスト「ゆるバース」で初代グランプリに輝きました。一方のポムポムプリンも、人気投票イベント「2025年サンリオキャラクター大賞」で1位になっています。

うどん脳は、2024年にも株式会社サンリオの「クロミ」とコラボしたアクリルキーホルダーなどを販売。

うどん脳とポムポムプリンがコラボしたアクリルキーホルダーは、税込み880円で、5月1日ごろから高松市の「四国ショップ88」、「高松空港 四季の里」、「高松空港 ファミリーマート」、香川県綾川町の「道の駅滝宮」で先行販売しています（これらの店舗ではクロミコラボのアクキーも販売中）。

今回のコラボについて、うどん脳は「ポムポムプリンは、今年で30周年！うどん脳は半分の15周年！記念すべき年にコラボできて、とっても嬉しいよー。30周年を目指して、頑張るツル！」とコメントしています。