人が苦手で、保護施設の隅っこで震えていた子犬。そんなわんこに優しく寄り添い続けた家族との1年間の記録が話題となっています。投稿は記事執筆時点で8千回以上再生され、「優しい家族ができて本当によかった」「運命の出会いですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：施設の隅で震えていた『人が苦手な保護子犬』を飼った結果→1年間、愛情を注ぎ続けたら…『まさかの変化』】

隅っこで震えていたあの日

TikTokアカウント「@pochitaroulife」に投稿されたのは、保護施設で出会った怖がりな子犬が、少しずつ家族に心を開いていくまでの1年間の記録です。

物語の主人公は、ミックス犬の「ポチ太郎」くん。ポチ太郎くんは、投稿主さま一家が1年前に保護施設からお迎えしたそうです。

お迎えした当初は、人が苦手でサークルの隅っこで丸まっていたというポチ太郎くん。そんな怖がっているポチ太郎くんに一家は少しずつ、ポチ太郎くんのペースに合わせて距離を縮めていったのだとか。

触る時も、はじめはサークルの柵越しから。そしてだんだんと慣れていくと、サークルの中に入ると尻尾を振って喜んでくれるようになったといいます。

少しずつ見せてくれた甘えん坊な一面

ポチ太郎くんに溢れんばかりの愛情を注ぎ続けたご家族。ポチ太郎くんもそれに応えるように、だんだんと心を許してくれたのだとか。

はじめはサークルから出てこなかったポチ太郎くんは、室内に放しても寄り添ってくれるようになりました。歯磨きまでいい子でできるようになり、飼い主さんの脚を枕にしてスヤスヤと寝る姿も見られるようになったといいます。

1年後、見違えるほど幸せそうな姿に

そして、お迎えしてから1年。小さかったポチ太郎くんは、29キロの立派な大型犬に成長しました。

今ではすっかり家族に馴染んで、無防備にお腹を広げてゴロリと寝転ぶような姿も当たり前になったそう。かつての怯えていた面影はもうありません。家族と一緒にいるときに見せるキラキラした笑顔は、ポチ太郎くんがこの1年で受けてきた膨大な愛情をそのまま物語っているようです。これからも優しい家族に囲まれて、たくさん幸せな時間を重ねていくのでしょう。

この投稿は、TikTokで8千回以上再生され、コメント欄には「優しい家族ができて本当によかった」「とっても幸せそう」「時間をかけて愛したのが伝わったんだね」「運命の出会いですね」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『@pochitaroulife』さまでは、ポチ太郎くんとご家族の心温まる日常の様子が投稿されています。大きく成長したポチ太郎くんの現在が気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「＠pochitaroulife」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。