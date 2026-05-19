山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』クランクイン 現場では主山田のバースデーサプライズも
山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）が主演を務める7月スタートのドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）がクランクイン。撮影現場では、主演の山田を祝うバースデーサプライズも行われた。あわせて、主人公・悠の場面写真が初公開された。
【写真】バースデーケーキを持って笑顔の山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）
本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025年文庫グランプリを受賞した同名小説の実写ドラマ化だ。
ヒマラヤ山中で発掘された200年前の人骨をDNA鑑定にかけたところ、行方不明となっていた義理の妹と完全一致した。不可解な鑑定結果に戸惑う中、関係者たちが次々と殺害されていく。さらに、研究室で保管していた人骨も何者かに盗まれてしまう。
失踪した義理の妹の生死と、DNA一致の謎とは――。真相を追う主人公は、やがて予測不能な陰謀へと巻き込まれていく。
5月某日、本作がいよいよクランクインした。クランクイン初日、最初に撮影されたのは、山田演じる主人公・悠の大学でのシーン。晴天にも恵まれ、気持ちの良いスタートとなった。
あわせて、主人公・悠の場面写真が初解禁された。研究室のシーンでは、遺伝子学を専攻する大学院生らしく、白衣姿も披露している。科学監修による指導を受けながら、本格的な鑑定作業の撮影に丁寧かつ真摯に挑む姿が印象的なシーンとなっている。一体、本編ではどのようなシーンに仕上がっているのか。映像解禁に期待が高まる。
また、クランクイン後に迎えた5月9日は、主演・山田の33歳の誕生日。現場では、キャスト・スタッフによるバースデーサプライズが行われた。
嘘のSNS撮影で呼び出された山田に、キャスト・スタッフからハッピーバースデーの大合唱。さらに、ケーキとプレゼントが手渡されるサプライズに、現場は大いに盛り上がった。
33歳を迎え、ますます魅力を増す山田が、本作でどのような演技を見せるのか注目だ。
ドラマ『一次元の挿し木』は、日本テレビ系にて7月より毎週日曜22時30分放送。
※山田涼介のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山田涼介
――ついにクランクインとなりましたが、初日の撮影をしてみていかがでしたか？
すごくスムーズに撮影が進んでいて、初日から撮影がだいぶ巻いていて…これは素晴らしい現場です（笑）。それだけ、キャスト・スタッフみんなの、作品に対しての理解度がすごく高いのかなと思っています。初日から良いスタートを切れました！
――実際に撮影が始まってみて、今後の撮影で楽しみなことなどはありますか？
もちろん楽しみもあるのですが、これからどんどん暑い季節に入っていくので、それが少し不安な部分もあり…僕だけではなく、キャスト・スタッフみんなで支え合いながら進めていきたいですね。あと、インドのループクンド湖のシーンがどんな画になるのかがすごく気になっていて、楽しみです！
――33歳を迎えた抱負を一言お願いします！
33歳…意外といい年齢になってきたなという感じがしているので、（劇中で演じる）回想シーンが本当に不安だな、と！（笑） 33歳で、10代の悠を届けないといけないので…頑張ります。33歳、いいスタートが切れたと思いますので、このドラマに懸けて、全て捧げていければなと思っています！
【写真】バースデーケーキを持って笑顔の山田涼介（Hey！ Say！ JUMP）
本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025年文庫グランプリを受賞した同名小説の実写ドラマ化だ。
失踪した義理の妹の生死と、DNA一致の謎とは――。真相を追う主人公は、やがて予測不能な陰謀へと巻き込まれていく。
5月某日、本作がいよいよクランクインした。クランクイン初日、最初に撮影されたのは、山田演じる主人公・悠の大学でのシーン。晴天にも恵まれ、気持ちの良いスタートとなった。
あわせて、主人公・悠の場面写真が初解禁された。研究室のシーンでは、遺伝子学を専攻する大学院生らしく、白衣姿も披露している。科学監修による指導を受けながら、本格的な鑑定作業の撮影に丁寧かつ真摯に挑む姿が印象的なシーンとなっている。一体、本編ではどのようなシーンに仕上がっているのか。映像解禁に期待が高まる。
また、クランクイン後に迎えた5月9日は、主演・山田の33歳の誕生日。現場では、キャスト・スタッフによるバースデーサプライズが行われた。
嘘のSNS撮影で呼び出された山田に、キャスト・スタッフからハッピーバースデーの大合唱。さらに、ケーキとプレゼントが手渡されるサプライズに、現場は大いに盛り上がった。
33歳を迎え、ますます魅力を増す山田が、本作でどのような演技を見せるのか注目だ。
ドラマ『一次元の挿し木』は、日本テレビ系にて7月より毎週日曜22時30分放送。
※山田涼介のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山田涼介
――ついにクランクインとなりましたが、初日の撮影をしてみていかがでしたか？
すごくスムーズに撮影が進んでいて、初日から撮影がだいぶ巻いていて…これは素晴らしい現場です（笑）。それだけ、キャスト・スタッフみんなの、作品に対しての理解度がすごく高いのかなと思っています。初日から良いスタートを切れました！
――実際に撮影が始まってみて、今後の撮影で楽しみなことなどはありますか？
もちろん楽しみもあるのですが、これからどんどん暑い季節に入っていくので、それが少し不安な部分もあり…僕だけではなく、キャスト・スタッフみんなで支え合いながら進めていきたいですね。あと、インドのループクンド湖のシーンがどんな画になるのかがすごく気になっていて、楽しみです！
――33歳を迎えた抱負を一言お願いします！
33歳…意外といい年齢になってきたなという感じがしているので、（劇中で演じる）回想シーンが本当に不安だな、と！（笑） 33歳で、10代の悠を届けないといけないので…頑張ります。33歳、いいスタートが切れたと思いますので、このドラマに懸けて、全て捧げていければなと思っています！