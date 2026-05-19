【独自】巨人・小林誠司　新たな”相棒”を見つけていた！ 一軍昇格の支えになった新恋人との同棲生活

スレンダー美女との神社デートをキャッチ！

メジャーに挑戦する″相棒″を見送った裏で、男は新たなパートナーを得ていた――。

プロ野球が開幕し、シーズンが始まったとある日の昼下がり。都内から車で２時間ほど、関東屈指のパワースポットとして知られる箱根神社（神奈川県）に一台の高級車が停まっていた。

実はこの車、昨シーズンからメジャー挑戦中の『コロラド・ロッキーズ』菅野智之（36）の愛車だ。しかし、運転席から姿を現したのは、その菅野と長年バッテリーを組んできた、『読売巨人軍』の小林誠司（36）だった。お洒落なサングラスに白いパンツコーデが、爽やかさを際立たせている。助手席からはダレノガレ明美似のブラウンヘアが綺麗なスレンダー美女とふわふわの毛並みが特徴的な犬も続けて現れた。

小林は’13年にドラフト１位で巨人へ入団。’16年から４年連続盗塁阻止率リーグ１位を誇るなど、球界屈指の名捕手だ。今シーズンは開幕二軍スタートと状態が低迷していたが、4月21日の中日戦で今季一軍初昇格を果たし、勝利に貢献した。

オフだったこの日、小林はパワースポットに英気を養いに来ていたようだ。二人は境内(けいだい)で拝礼後、付近を散策していたが、小林は犬のリードを引く彼女のバッグを持ったり、カメラマンに徹して彼女を撮影するなど献身的な様子。しばらくして小雨が降り始めると、１本の傘で肩を寄せ合い、仲睦まじい雰囲気に包まれていた。はたして二人の関係は……。

「小林と彼女は共通の知人を介して知り合い、すぐに意気投合。交際を始めて半年くらいですが、３ヵ月ほど前から同棲していますよ。彼女は20代のＯＬで、栄養学を勉強するなど手料理で小林を支えています。彼と知り合う前は、巨人どころか野球のことも全然わからない子だったんです。もちろん、結婚前提のお付き合いだと聞いています」（小林の知人）

参拝を終えた二人は今度は大涌谷へ。名物の「黒たまご」モニュメントの前でも撮影タイム。ご満悦な表情の彼女を見ながら、小林の頬は緩みっぱなしだった。

交際について小林を直撃！

二人の交際について小林に声をかけると、嫌な顔一つせず「こんにちは」と余裕のスマイル。愛犬を抱える彼の隣には、神社デートで見かけた女性の姿もあった。

――お二人は交際中だと伺いました。

「（彼女のほうを指しながら）まあ、今一緒にいますから。そうですね」

――結婚前提ですか？

「それはまぁ……これから」

助手席に乗り込んで様子を見守る彼女を横目に、慎重に言葉を選ぶ小林だったが、「運転している車は菅野さんのですよね？」と話を振ると、「昔はそうですね」と少しリラックスした表情に。

――最後に、一軍に昇格されましたが今後の抱負を教えてください。

「チームの力になれるように頑張ります。ありがとうございました」

最後の質問に答えると、愛犬を後部座席に乗せ、自らも運転席に乗り込んだ。

「球界きってのイケメン」は、恋人の支えを糧(かて)に再びグラウンドへと返り咲く。

『FRIDAY』2026年5月15・22日合併号より