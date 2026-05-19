「もう勝てないと思っている」オランダの偉才スナイデルが再び衝撃発言　森保ジャパンとのW杯初戦を控える母国代表の“現状”に疑義「かなりの運がいる」

オランダの栄枯盛衰を知るスナイデル氏は、現在の母国代表に対する正直な意見を投げかけている(C)Getty Images

1994年のアメリカ大会以来となる北米大陸での開催となる今回のワールドカップ（W杯）は、史上初となる3か国共催（カナダ、アメリカ、メキシコ）。出場国も32から48に増えるなど話題性は十分の一大トーナメントと言えよう。

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そんな檜舞台で史上初の「世界一」を目指すのが、精鋭軍団であるオランダだ。日本、チュニジア、スウェーデンと同居するグループリーグは、いずれも難敵揃いだが、フィルジル・ファンダイク（リバプール）やフレンキー・デヨング（バルセロナ）といったタレントを抱える大国は、やはりスカッドの地力で他国を優る。首位通過の「本命」とされる下馬評は、まず揺るがない。

世界ランキングも7位に入り、ここ日本で「格上」ともみられるオランダだが、国内の論調は意外にもシビアだ。日本の大会初戦（現地時間6月14日）まで1か月を切った中で、「もう勝てないと思っている」と断じるのは、かつて同国の絶対的司令塔として君臨したヴェスレイ・スナイデル氏だ。

現役時代にオランダ代表で10番を背負ったスナイデル氏。クラブシーンでも、アヤックス、レアル・マドリー、インテルなどメガクラブを渡り歩いた天才は、米スポーツブックメーカー『Hardrock Bet』のインタビューで、「確かにクーマンは、素晴らしい仕事をしている。僕自身、彼の指導の下でキャリアをスタートさせたから、彼には心から感謝している」と切り出した上で、現代表の勝負弱さを疑問視した。