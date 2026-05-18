シーズン62勝以上同士のシリーズは28年ぶり…王者サンダーとスパーズがウェスト決勝で激突

NBAの2025－26シーズンは終盤に入り、5月19日（現地時間18日、日付は以下同）に「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナルがスタートする。

イースタン・カンファレンス・ファイナルでは、第3シードのニューヨーク・ニックス（53勝29敗）と、第4シードのクリーブランド・キャバリアーズ（52勝30敗）が翌20日から対決するのだが、ウェスト決勝は“事実上のNBAファイナル”になる可能性がある。

というのも、今シーズンにサンダーはウェストならびにリーグトップの64勝18敗をマーク。スパーズがウェスト2位でリーグ全体でも2位の62勝20敗を残している。

「素晴らしいチームなのは明白。彼らは1年を通して、僕らのすぐ後ろにつけていたんだから、決して侮ったりはしない。本当に強いチームだからね」

今シーズンのMVPを受賞したシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー）がそう語っていたように、今シーズンのスパーズはサンダーに次ぐ好成績を残し、シーズン中の直接対決では4勝1敗と大きく勝ち越している。

レギュラーシーズンに64勝したサンダーと、62勝のスパーズによるシリーズを前に、NBAはレギュラーシーズンに62勝以上を挙げた2チームがプレーオフのシリーズで激突するのは、1997－98シーズンにリーグトップタイの62勝20敗をマークし、1998年のNBAファイナルで対戦したシカゴ・ブルズとユタ・ジャズ以来初と発表している。



THUNDER: 64 wins in the regular season

SPURS: 62 wins in the regular season

The Western Conference Finals will be the first series between two 62-win teams since the Bulls and Jazz met in the 1998 NBA Finals 😳

NBA Conference Finals presented by @Google pic.twitter.com/dXoEQkTy63

- NBA (@NBA) May 17, 2026

3年連続でプレーオフの大舞台に立つサンダーはここまで8戦無敗で、フランチャイズ史上初の2連覇がかかっている。ハムストリング負傷のためファーストラウンド途中から離脱していたジェイレン・ウィリアムズも出場可能のため、昨シーズンの王者はベストメンバーで初戦を迎える。

一方のスパーズは、7年ぶりのプレーオフへ臨んでいて、カンファレンス決勝は2017年以来初。プレーオフはここまで8勝3敗で連敗はなく、敗れた翌戦ではいずれも12点差以上をつけて勝利を手にしてきた。

サンダーはSGA、ウィリアムズ、チェット・ホルムグレンらがいて、スパーズにはビクター・ウェンバンヤマ、ステフォン・キャッスル、ディアロン・フォックスといった有能な選手たちを擁している。

プレーオフの経験ではサンダー、レギュラーシーズンの直接対決ではスパーズに分があるものの、『NBA.com』では6戦（4勝2敗）でサンダーと予想。「スパーズは本当にいいチームだ。それは間違いない。ただし、今はまだ彼らの時代ではない」と記されている。

はたして、今年のウェスト決勝で、サンダーとスパーズはどんな戦いを繰り広げるのか。今シーズンの覇権争いをも大きく左右するシリーズは必見だ。

【動画】昨年12月中旬のサンダー対スパーズ戦の終盤をハイライトで！





