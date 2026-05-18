はじめてマイカーを買うとなると、車種、価格、デザイン、内装など、さまざまな角度からしっかり吟味したいですよね。ソニー損害保険株式会社が発表した、「はじめてのマイカー」と「子どもとのドライブ」に関する調査結果によると、実際にはじめて購入した車の第1位は「N-BOX（ホンダ）」という結果になりました。



【ランキング】はじめてのマイカー、実際に購入した車は？

この調査は、3年以内にはじめてマイカーを購入した全国の18歳〜39歳の男女各500人（計1000人）を対象に、2026年2月にインターネット上で実施されました。



まず、はじめてのマイカーとして実際に購入した車の名称を調査したところ、1位は「N-BOX（ホンダ）」（40人）、2位が「プリウス（トヨタ）」（30人）、3位は同数で「タント（ダイハツ）」と「フリード（ホンダ）」（いずれも25人）、5位も同数で「シエンタ（トヨタ）」と「ラパン（スズキ）」（いずれも24人）という結果になりました。2025年の結果と比較してみると、「N-BOX（ホンダ）」は5位から1位に急上昇したことが分かります。



この調査を、男女別で見てみます。まず男性では「プリウス（トヨタ）」（24人）が1位で、2位が「N-BOX（ホンダ）」（15人）、3位は同数で「アクア（トヨタ）」と「フィット（ホンダ）」（いずれも14人）、5位には「シエンタ（トヨタ）」（12人）が続きました。



一方、女性は「N-BOX（ホンダ）」（25人）が1位で、2位は「ラパン（スズキ）」（21人）、同数3位に「タント（ダイハツ）」と「フリード（ホンダ）」（いずれも14人）、5位も同数で「シエンタ（トヨタ）」と「ムーヴ キャンバス（ダイハツ）」、「ムーヴ（ダイハツ）」（いずれも12人）という結果になりました。



次に、はじめてのマイカーを選んだ理由を聞いてみたところ、1位が「価格が手ごろ」（24.0%）、2位が「サイズがちょうどいい」（20.9%）、3位が「外装のデザインがいい」（18.9%）という結果に。うち、「妊娠・出産」がきっかけで、はじめてのマイカーを購入した人（97人）に聞いてみると、1位が「価格が手ごろ」（23.7%）、2位が「サイズがちょうどいい」（19.6%）、同率3位は「室内が広い」と「乗り降りしやすい」、「小回りが利く」（いずれも18.6%）でした。中でも「室内が広い」は全体より6.7ポイント高く、子どもと一緒に快適に過ごせる車内環境が優先項目になっていることが分かります。



はじめてのマイカーとして実際に購入した車別に、その理由を聞いてみたところ、以下のような回答がありました。



◆「N-BOX（ホンダ）」を選んだ人

1位「乗り降りしやすい」（32.5%）

2位「室内が広い」（30.0%）



◆「プリウス（トヨタ）」を選んだ人

1位「燃費がいい」（33.3%）

2位「走行性能が優れている」（30.0%）



◆「タント（ダイハツ）」を選んだ人

1位「価格が手ごろ」（40.0%）



◆「フリード（ホンダ）」を選んだ人

1位「サイズがちょうどいい」、「室内が広い」（いずれも36.0%）



◆「シエンタ（トヨタ）」を選んだ人

1位「乗り降りしやすい」（45.8%）



◆「ラパン（スズキ）」を選んだ人

1位「内装のデザインがいい」（37.5%）



続いて、はじめてのマイカーとして購入したかったが、あきらめた車があるかを聞いてみると、「ない」は79.1%、「ある」は20.9%となりました。



そのうち、「ある」と回答した209人（男性125人、女性84人）に、購入をあきらめた車種について聞いてみました。



1位は「ハリアー（トヨタ）」（13人）、2位が同数で「N-BOX（ホンダ）」と「メルセデス・ベンツ」（いずれも11人）、4位は「プリウス（トヨタ）」（10人）、5位「レクサス」（9人）という結果に。男女別では、男性の1位は「ハリアー（トヨタ）」（8人）、女性の1位が「メルセデス・ベンツ」（6人）となりました。



最後に、はじめてのマイカーに名前（ニックネーム）を付けたことがあるか聞いてみたところ、「付けていない」が86.8%、「付けた」は13.2%という結果になりました。



また、名前を付けた132人（男性65人、女性67人）に、付けた名前と理由について男女別に聞いてみたところ、以下の回答がありました。



◆男性回答者

「あくたん」（アクア・トヨタ）＝かわいいから

「ジョニー」（ワゴンR・スズキ）＝しぶいから

「先輩」（カローラ スポーツ・トヨタ）＝敬う気持ちから



◆女性回答者

「ひとこ」（ジープ）＝推しのニックネームから

「こぱん」（ラパン・スズキ）＝軽で小さいから

「のりまき」（フォルクスワーゲン）＝黒いから



【出典】

ソニー損害保険株式会社