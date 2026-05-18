上地雄輔、“旧友”の人気女優との誕生日祝いショットに反響 呼び名にも注目集まる「キュンキュンする」「連絡取り合ってるのびっくり」
【モデルプレス＝2026/05/18】タレントで歌手の上地雄輔が5月17日、自身のInstagramを更新。“旧友”の人気女優との交流を明かし、反響を呼んでいる。
【写真】47歳イケメン俳優「連絡取り合ってるのびっくり」美人女優とのプラベショット
上地は自身の誕生日が4月18日であることを受け「お祝いされんのかと思って行ったらエリカも誕生日が近かったw」と女優の沢尻エリカ（4月8日生まれ）とのプライベートショットを公開した。2人はテラス席の飲食店にて、シャンパングラス片手にリラックスした姿を披露。上地は沢尻について「old friends（旧友）」と記し「またな」とメッセージを添えていた。
2人は2012年に放送されたTBS系ドラマ「悪女について」で共演している。
この投稿には「連絡取り合ってるのびっくり」「ドラマで共演してたの懐かしい」「美男美女」「交友関係すごい」「エリカ呼びキュンキュンする」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳イケメン俳優「連絡取り合ってるのびっくり」美人女優とのプラベショット
◆上地雄輔、沢尻エリカとのプライベートショット公開
上地は自身の誕生日が4月18日であることを受け「お祝いされんのかと思って行ったらエリカも誕生日が近かったw」と女優の沢尻エリカ（4月8日生まれ）とのプライベートショットを公開した。2人はテラス席の飲食店にて、シャンパングラス片手にリラックスした姿を披露。上地は沢尻について「old friends（旧友）」と記し「またな」とメッセージを添えていた。
2人は2012年に放送されたTBS系ドラマ「悪女について」で共演している。
◆上地雄輔の投稿に反響
この投稿には「連絡取り合ってるのびっくり」「ドラマで共演してたの懐かしい」「美男美女」「交友関係すごい」「エリカ呼びキュンキュンする」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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