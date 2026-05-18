今田美桜（29）が7月期にテレビ朝日系新ドラマ「クロスロード〜救命救急の約束〜」（火曜午後9時）で主演する。すでにドラマはクランクインしており、医師役に初挑戦するという。

【もっと読む】今田美桜に2年ぶり民放ドラマ主演情報 新CM＆松村北斗とのダブル主演映画で完全復活の勢い

昨年放送されたNHK連続テレビ小説「あんぱん」でヒロイン役を務めた今田にとっては、これが朝ドラ後初の連続ドラマ主演作となる。

今田といえば、先週11日に行われたジョンソン・アンド・ジョンソンの新ブランド発表会に登場。同日から放送されているコンタクトレンズ『アキュビュー』のCМにも出演しているが、発表会後半のフォトセッションが芸能記者の熱い視線を集めた。

商品のキャッチコピー"Eye Love ACUVUE"が書かれた、ハート型のパネルを持つ今田の右手中指に、見慣れない大きめのシルバーのリングが光っていたからだ。

今田は普段から、アクセサリーを豊富に身に付けるキャラクターではないイメージがある。前日に行われた放送文化に貢献した人物を表彰する"第34回橋田賞"や、その10日前の『ドリームジャンボ宝くじ』発売記念イベントでも指輪の確認は出来なかった。

もちろんTPOに合わせて、アクセサリーや小物はスタイリストが用意するものだが、ここまで大きな指輪を身に付けている今田は、間違いなく珍しい装いだったと言える。

「コンタクトレンズのアンバサダー就任発表に、白を基調としたドレスは極めて無難だと思いますし、コンタクトケアに必要な清澄無垢な水を集めたような指輪も素敵です。ただシンプルさを好む今田さんが、いきなり右手中指に大きなシルバーリングをすれば、何かメッセージが秘められているのでは……なんて勘ぐってしまいますよね」とは複数の女性タレントを受け持つスタイリストの感想だ。

■“危険から身を守る”不思議な力

指輪を身に付ける場合、指や石には多くの意味が含まれる。女性の右手中指のリングはミドルフィンガーリングと称され、"危険から身を守ったり、邪気を払う"スピリチュアルパワーがあると言われている。

前出のスタイリストは「変に勘ぐられると、タレントのイメージを損ねかねないので、私は常に前もって調べてから用意しますけど……」と前置きしつつこう続けた。

「今田さんと邪気と聞いて思い浮かべたのが、昨年11月にデイリー新潮が報じた、今田の所属事務所と大手老舗芸能プロダクションの金銭トラブルです。あの件が原因かどうか定かではありませんが、今田さんはしばらく地上波ドラマの出演がなく、心配する芸能関係者もいました。ただ、先週の右手中指のシルバーリングは、今振り返ると、雑事が見事に取り払われ、いよいよ地上波ドラマ復活の発表がカウントダウンに入ったことを示唆するものだったのかもしれません」（芸能記者）

「あんぱん」の共演者、北村匠海（28）や高橋文哉（25）らの活躍が目覚ましい。“のぶ”の再始動を楽しみにするドラマファンも多そうだ。

◇ ◇ ◇

今田美桜は今年９月には、SixTONES・松村北斗とダブル主演する映画「白鳥とコウモリ」の公開も控えている。関連記事【もっと読む】今田美桜に2年ぶり民放ドラマ主演情報 新CM＆松村北斗とのダブル主演映画で完全復活の勢い…では、これから始まるであろう怒涛の勢いのプロモーションなどを予想している。