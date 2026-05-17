1児の母・長谷川理恵、バスクチーズケーキ・トマトのペンネ…4品の豪華手作りイタリアン披露に反響「レストランみたい」「盛り付けも完璧」
【モデルプレス＝2026/05/17】モデルの長谷川理恵が5月17日、自身のInstagramを更新。手料理を多数公開し、反響を呼んでいる。
【写真】52歳ママモデル「売り物のクオリティ」こんがり焼けた和三盆バスクチーズケーキ
長谷川は「週末いかがお過ごしですか？爽やかな気候ですね」と書き出し、写真を投稿。16日に自身のストーリーズでも紹介した和三盆を使ったバスクチーズケーキ、長男のパスタがいいという意見を採用した揚げ茄子とトマトのペンネ、レモンゼストでアクセントを添えたマッシュルームとパルミジャーノレッジャーノのトリュフオイルがけ、メカジキのグリーンマスタードパン粉焼きを披露した。
この投稿には「美味しそう」「レストランみたい」「盛り付けも完璧」「お腹すいてきた」「レシピ知りたい」といった反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「売り物のクオリティ」こんがり焼けた和三盆バスクチーズケーキ
◆長谷川理恵、手作りの料理4品披露
長谷川は「週末いかがお過ごしですか？爽やかな気候ですね」と書き出し、写真を投稿。16日に自身のストーリーズでも紹介した和三盆を使ったバスクチーズケーキ、長男のパスタがいいという意見を採用した揚げ茄子とトマトのペンネ、レモンゼストでアクセントを添えたマッシュルームとパルミジャーノレッジャーノのトリュフオイルがけ、メカジキのグリーンマスタードパン粉焼きを披露した。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「レストランみたい」「盛り付けも完璧」「お腹すいてきた」「レシピ知りたい」といった反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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